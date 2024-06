"L’association a permis au village médiéval de renaître" : depuis un quart de siècle Vimenet se mobilise pour la restauration de son village

L’association "L’eau et la pierre" a fêté son quart de siècle en retraçant ses nombreuses constructions.

Un plan d’eau. Des nénuphars et surtout des enfants, des parents et des pétanqueurs autour. Symbole du cours de la vie qui a repris à Vimenet. Cet espace, parmi tant d’autres dans le village fortifié, a vu le jour par les mains et les cœurs des membres de l’association "L’eau et la pierre" coprésidée par Didier Combret et Michel Combes. Ces derniers ont invité à cheminer en début de semaine pour célébrer les 25 ans de l’association au gré des nouvelles constructions. Aujourd’hui encore, l’association compte plus d’adhérents que d’habitants dans le bourg.

Les 25 ans de l'association célébrés

Il faut dire que l’histoire était écrite, comme le rappelle Bruno Ginisty, membre et historien de l’association, "Vimenet est un village de paysans maçons et de maçons tisserands". Que seraient la cathédrale de Rodez et l’église de Bozouls sans les maçons de Vimenet ? Un bourg de bâtisseurs qui a permis de redonner vie à un orgue du Sud-Aveyron – grâce à Jean Boissonnade, facteur d’orgue – trouvant sa place dans l’église.

Une chance et une aventure humaine

Le cheminement s’est poursuivi sur un balcon au-dessus du Cuge. Un belvédère s’érige grâce au don de la famille Dalous à la commune. Et comme celle-ci œuvre main dans la main avec l’association, plus fort, on va plus loin. Et plus haut aussi. Monique, une descendante, y greffe du végétal autour de l’eau et la pierre. Après un séquoia, un ginkgo biloba, un magnolia devrait être planté.La vie reprend, salué par le maire Laurent Agator qui rappelle ses prédécesseurs dans cette aventure humaine. Car l’association œuvre d’abord pour les êtres (et leur bien-être).

Vimenet demeure une terre de maçons. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Ainsi, parmi les plus de 20 000 € investis cette année par l’association, une partie a servi à l’école du village pour partir en voyage. "Quelle chance d’avoir une telle association à Vimenet", a reconnu Christian Naudan, président de la communauté de communes Des Causses à l’Aubrac. Christine Presne, maire de Bertholène et en charge de la culture au Département, a déclaré : "L’association a permis au village médiéval de renaître. C’est un exemple de restauration qui prouve qu’on peut soulever des montagnes. Le village se visite aujourd’hui".

Un livre en projet ?

Les représentantes du tourisme étaient d’ailleurs venues et Bruno Ginisty se prépare à servir de guide pour la période estivale. Un livre est même suggéré pour retracer ces ouvrages et conter une histoire qui est loin d’être finie.

Un livre sur la beauté et la fraternité comme le souligne Stéphane Mazars, député : "Quand on fait du beau, on a créé un climat propice au partage". Un partage qui s’est clôturé en beauté justement, à la salle des fêtes, où chacun, au gré d’anecdotes, a échangé sur l’évolution salvatrice du village grâce aux bénévoles, autour d’un délicieux gâteau à la broche de huit kilos. À Vimenet, on veut toujours plus grand, on cherche l’excellence, on est maître maçon.