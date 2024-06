Rignac. Le BTS aménagements paysagers désormais en contrôle continu

À compter du 1er septembre, les étudiants qui rejoindront le lycée de Rignac pour préparer le BTS aménagements paysagers auront certainement le cœur plus léger que leurs prédécesseurs !

En effet, le lycée de Rignac a saisi l’opportunité offerte par le ministère de l’Agriculture de faire passer l’examen uniquement par le biais de contrôles continus tout au long des deux ans.

"Il n’y aura plus d’épreuves terminales en fin de deuxième année… Seront ainsi valorisés les élèves qui travaillent très sérieusement tout au long de leur scolarité", indique la directrice Anne-Marie Prunet qui ajoute que "ce système permet aussi aux étudiants de valider successivement des semestres s’incluant dans le système de diplômes européens : licence, master, doctorat".

De nouvelles approches pédagogiques

La directrice ne tarit pas d’éloges sur son équipe : "Je remercie et je félicite notre équipe qui a su saisir cette opportunité proposée par le Ministère de l’Agriculture et je suis particulièrement reconnaissante du travail qui a été nécessaire pour obtenir la validation de cette demande d’habilitation auprès du Ministère". Elle tient également à souligner "l’ardeur et le professionnalisme de l’équipe éducative qui, en s’inscrivant dans cette démarche proposée et non imposée s’engage dans de nouvelles approches pédagogiques et d’accompagnement des étudiants".

Pour rappel, le lycée agricole de Rignac propose également le bac professionnel aménagements paysagers, le bac professionnel conduite et gestion de l’exploitation agricole, les classes de 4e et 3e prépa-professionnelles et, par apprentissage le brevet professionnel des métiers de la piscine.