Naucelle. Le personnel de surveillance des zones de baignade en Pays ségali en formation

Afin d’offrir, pour la saison estivale 2024, un accueil de qualité et de garantir la sécurité sur les différents lieux de baignade du territoire, une formation-information a été mise en place, par le responsable des sports, David Pailhas, à destination du personnel de surveillance des différentes zones de baignade du territoire : plan d’eau du val de Lenne de Baraqueville, espace aquatique de Naucelle et aire naturelle de la Gazonne à Sauveterre-de-Rouergue.

Avec cette initiative, la saison estivale 2024 s’annonce sous les meilleurs auspices, promettant des moments de détente et de plaisir en toute sécurité sur les plages et les lieux de baignade du territoire. Ne manque plus que le soleil qui ne devrait pas tarder à s’installer en Pays ségali.