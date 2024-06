Campuac. Les Aînés en visite au château d’Estaing

Plus de 80 Aînés de Campuac, Golinhac et des environs avaient répondu à l’invitation du club de Campuac pour cette journée de détente et d’amitié du 7 juin.

La matinée était consacrée à la visite guidée du château d’Estaing, propriété de la famille d’Estaing qui fut pendant près de huit siècles la résidence de la famille – l’une des plus illustres du Rouergue. On retrouve plusieurs membres de cette famille figurant dans l’histoire de France à partir de 1214 jusqu’en 1981 (fin du mandat présidentiel de Valéry Giscard d’Estaing). Ensuite visite de l’exposition permanente (vie à l’Élysée, Anne-Aymone Giscard d’Estaing, zoom sur la politique énergétique et le salon d’Olt). Enfin exposition 2024 portant sur le 50e anniversaire du septennat de Valéry Giscard d’Estaing, élu président le 27 mai 1974. (De sa jeunesse à 1974, puis son septennat). Plusieurs visiteurs ont été surpris par la qualité de la restauration et l’aménagement de l’intérieur, ainsi que par la vue imprenable de l’extérieur. La journée continuait autour d’une bonne table à l’Auberge Fleurie du Nayrac où les conversations et les échanges allaient bon train.

Beau moment de détente à mettre à l’actif du club.