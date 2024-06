Luc-la-Primaube. Les enfants se sont enfermés dans leur bulle de conscience

Mercredi dernier, les enfants de 9 ans et plus qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC le mercredi, se sont enfermés dans leur bulle de conscience à l’espace jeunesse. L’animatrice Marion les a sensibilisés à des réflexes pour ne pas se laisser enfermer dans une bulle de conscience. Aujourd’hui, les jeunes s’informent essentiellement sur les réseaux sociaux. Ceux-ci font remonter sur notre fil d’actualité les publications que nous aimons, commentons et partageons le plus. Les réseaux sociaux forment donc ce qu’on appelle une "chambre d’écho" ou bulles de filtres : on ne voit que les messages postés par ceux qui pensent comme nous.

Dans ce contexte, il est difficile de croiser différentes informations et de se construire un avis éclairé et objectif. Les préjugés se définissent comme des opinions préconçues et mal fondées qui poussent à mal réagir face une personne en raison de son appartenance supposée ou réelle, à un groupe ou à une classe d’individus. Il est sans doute arrivé à la plupart de ces jeunes d’entendre et peut-être de proférer des préjugés.

Au programme du mercredi 12 juin, atelier d’art (Land’art) le matin et sport (sois prêt pour la bataille) l’après-midi pour les 3/5 ans, activités manuelles et créatives avec Mélanie et jeux olympiques avec Axel le matin et sortie à la ferme de Gazenas l’après-midi (3 €) pour les 6/8 ans, jeu de coopération afin de préparer le quine le matin et grand jeu (Among Us) l’après-midi pour les 9 ans et plus.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr Pour l’espace jeunesse, renseignements au 0674 50 74 61.