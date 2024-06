Les routes françaises, des artères vitales de plus en plus menacées par les aléas climatiques

(AFP) - Le 27 août 2023, un éboulement en vallée de Maurienne coupe une voie ferrée, une route départementale et une autoroute: 15.000 m3 de rochers sont tombés à cause de fortes pluies juste après un épisode caniculaire, illustrant la fragilité des infrastructures face aux événements météo extrêmes.

Lorsqu'une route doit fermer, "les impacts socio-économiques peuvent être considérables avec derrière des ruptures de service, d'accès à la santé, de communication...", énumère Sophie Cahen, de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), qui rassemble les entreprises de la construction.

Les crues exceptionnelles qui ont frappé le Pas-de-Calais, douché par des pluies diluviennes à plusieurs reprises cet hiver, ont coupé et endommagé jusqu'à 10% des routes du département, relève-t-elle.

Ailleurs en France, les précipitations abondantes ont coupé plusieurs axes cet hiver à cause de glissements de terrain à Nice, en Dordogne, dans le Cantal ou le Calvados. A chaque fois les routes, dont des morceaux de chaussées se sont écroulés, ont dû fermer plusieurs semaines, isolant certains hameaux.

"Les crues torrentielles et les feux de forêt, on connaît mais ça devient plus fréquent. (...) Des territoires autrefois à l'abri ne le sont plus", explique David Zambon, directeur général adjoint du Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), un établissement public pour l'adaptation des territoires au changement climatique.

- Menaces multiples -

Avec près de 1,1 million de kilomètres de réseau, la route est la "colonne vertébrale" des transports en France, loin devant le train et ses 33.000 kilomètres de voies ferrées. Environ 75% des trajets domicile-travail s'effectuent en voiture, par la route.

Si les pluies et les crues constituent les principales menaces, des amplitudes de température plus grandes réduisent la durée de vie des routes, affirme l'Idrrim (Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité).

Autre phénomène menaçant, la sécheresse, dont "l'ampleur s'observe depuis une dizaine d'année de manière importante avec les retraits gonflements d'argile" qui fissurent et déforment les chaussées, remarque M. Zambon.

La subversion marine est une autre inquiétude majeure: 1.765 km de routes structurantes sont menacées par l'érosion côtière en raison de la montée du niveau de la mer d'ici 2100, d'après une étude du Cerema parue début avril.

Région particulièrement concernée: le bassin méditerranéen est considéré comme un "hotspot" du changement climatique. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place une méthode innovante pour évaluer précisément les vulnérabilités sur son territoire.

"On vient de commencer infrastructure par infrastructure l'étude de vulnérabilité. A partir de quel moment on a des ruptures, à partir de quand on a des dégradations... On éprouve ces infrastructures aux différents scenarii", explique Jean-Pierre Serrus, vice-président de cette région encore marquée par le drame de la vallée de la Roya dévastée par la tempête Alex en 2020.

- Modèle économique -

L'adaptation s'impose de plus en plus à l'agenda des élus locaux - seuls 20.000 km de route relèvent du réseau national.

"Le modèle économique est insuffisant", reconnaît M. Serrus. "La façon dont on perçoit les recettes et on dépense ne peut pas résoudre tous les axes de notre stratégie de transition écologique", admet-il. D'où l'idée d'établir un diagnostic précis et des priorités: une absolue nécessité si l'on suit le scénario envisagé par le gouvernement d'une France à +4°C d'ici la fin du siècle (par rapport à 1850-1900), estime M. Serrus.

D'après un rapport du cabinet Carbone 4 de 2021, les routes exigeraient 22 milliards d'euros d'investissements curatifs à réaliser entre 2035 et 2050, "lorsque les conséquences physiques du changement climatique se feront plus nettement ressentir". Pour les ponts, 12 milliards d'investissements préventifs sont à réaliser avant 2035, selon la même source.

"Aujourd'hui les routes doivent, du fait de l'évolution climatique, laisser plus circuler l'eau. Elles doivent, quand elles sont en milieu urbain, participer à rendre l'environnement plus vivable, éviter les îlots de chaleur", explique Bernard Sala, responsable de l'innovation chez Colas (filiale de Bouygues), spécialiste des travaux routiers et ferroviaires.

Tout cela coûte plus cher mais si on n'investit pas maintenant, "les décisions se reporteront sur l'avenir", indique-t-il. "Et on n'a pas trouvé grand chose d'autre qu'un support routier pour accueillir l'ensemble des mobilités."