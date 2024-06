Maudits tatouages, "on va se retrouver à la rue", voici pourquoi le Grand prix cycliste de Decazeville n'aura pas lieu en juillet

La course du Guidon du 7 juillet, annoncée au calendrier de la FFC et déclarée auprès de la préfecture, ne se fera pas.

La traditionnelle épreuve du Guidon decazevillois en juillet, avec son arrivée au sommet de la rue Cayrade, n’aura pas lieu cette année, La raison, le salon du tatouage qui se faisait en février a été déplacé à la date du 7 juillet.

"Nous avons appris la tenue de ce salon par pur hasard, nous n’avons pas été informés au préalable. Pourtant cette date est depuis des années synonyme du grand prix de Decazeville, une semaine après Belmont-sur-Rance et avant la nocturne de Rodez. L’ayant appris trop tard, il nous est impossible de changer de parcours, il faut un délai de 2 mois auprès de la préfecture pour être conforme aux règles en vigueur pour ce genre d’événement. On ne peut trouver une autre date sans concurrencer une autre épreuve. Nous ne sommes pas aidés, en début d’année la Communauté des communes nous a demandé de quitter le local que nous occupions depuis des années, on nous a coupé l’eau. On va se retrouver à la rue avec nos véhicules et notre matériel", tonne le président Jean-Claude Cazelles.

Le président du Guidon ajoute : "Nous ne sommes que des bénévoles qui donnent de notre temps, certes par passion, nous ne sommes pas au sein d’une association pour nous créer des problèmes. Le découragement est en train de prendre le dessus. En fin de saison, on fera le bilan et les bonnes questions trouveront les solutions qui s’imposent".