Castanet. Moment de partage autour de l’occitan

L’association Adoc12 fait des interventions en occitan toute l’année auprès des élèves, qui sont financées par la mairie. Pour clore ces interventions, cette association propose une sortie. Cette année, les élèves de Lardeyrolles-Castanet s’y sont rendus, le lieu du regroupement était fixé à Sauveterre-de-Rouergue. Le matin, les élèves ont pu profiter d’une pièce de théâtre en occitan et français "Lo Boçut", ils ont pu ensuite pique-niquer dehors avant d’entamer l’après-midi. Les TPS-PS-MS ont travaillé autour de l’album "La chasse à l’ours" en réalisant des ateliers artistiques et sensitifs. Les GS-CP-CE-CM2 ont participé à des ateliers-jeux toujours en occitan (dessin à l’aveugle, land art, recherche d’images) et ont clôturé cette journée avec une chasse aux indices dans le centre de Sauveterre à l’aide d’un plan et d’énigmes à résoudre. C’était une super journée !