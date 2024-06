Réquista. Solange Vergnes expose à l’OT en juin

En ce mois de juin, la salle d’exposition de l’office de tourisme accueille le travail de Solange Vergnes dans la salle d’expo de l’office de tourisme.

Toute petite déjà, sa préférence allait au dessin. Elle se souvient du plaisir qu’elle avait à faire les illustrations de ses poèmes à l’école. Elle les faisait si bien que rapidement, frères et sœurs lui confiaient leurs cahiers pour qu’elle illustre aussi les leurs. Ce n’est que plus tard, lorsque ses enfants partirent du foyer que Solange renouera avec ce plaisir de l’enfance. Elle se met à peindre en 2011, grâce à une amie qui la convainc de participer à un atelier de peinture. C’est le déclic ! Solange retrouve la joie de dessiner et découvre différents styles et techniques de peinture : peinture huile, acrylique et aquarelle. C’est finalement l’acrylique qui la séduira le plus. Depuis, Solange s’adonne à sa passion, toujours en atelier collectif, en peignant uniquement d’après photo. Ce qu’elle préfère peindre ce sont les paysages. La peinture est pour elle un moment privilégié qui lui procure beaucoup de bonheur et un immense bien-être.

L’exposition est visible tout le mois de juin aux heures d’ouverture de l’OT.