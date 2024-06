TÉMOIGNAGES. Élections européennes 2024 : "Exprimer son envie pour l’Europe", "ne pas se laisser influencer par les sondages", à Rodez, les citoyens mobilisés pour aller voter

Malgré un taux de participation en baisse à la mi-journée en Aveyron par rapport à 2019, il semblerait qu’à Rodez, l’engouement pour ce scrutin soit supérieur par rapport il y a cinq ans.

Les premières lourdes chaleurs n’ont pas atténué la motivation des quelque 15 500 Ruthénois à se rendre aux urnes. Dès 8 h ce dimanche 9 juin 2024 matin, ils étaient plusieurs d’entre eux à patienter calmement devant le bureau de vote en attendant l’ouverture de celui-ci. Ainsi durant toute la journée, une foule régulière a afflué sur les allées des 18 points de vote de la salle des fêtes du Piton.

La file d’attente déjà avant l’ouverture des bureaux

Dans une ambiance conviviale mais relativement calme, ils ont usé de leur droit. Pour Thomas, 22 ans, "c’est l’occasion d’exprimer ses idées, son envie pour l’Europe, même si cette année c’est difficile parce qu’il y a beaucoup de candidats." Le jeune homme était longtemps indécis tout comme Solène, 34 ans, qui cependant "ne s’est pas laissée influencer par les sondages."

Les électeurs se sont succédé dans les bureaux de vote. Centre Presse Aveyron - M. L.

Une affluence qui rassure les élus

Pour Didier, 66 ans, la donne est un poil différente, disons plus engagé. "Ces élections sont prépondérantes, surtout quand on voit le taux dans lequel se situent les extrêmes actuellement", expose-t-il, tout en inquiétude. Cette appréhension anime d’ailleurs souvent les discussions entre les différents électeurs. À l’image de Sylvie, qui interpelle une connaissance. "J’espère que tu as bien voté", lance-t-elle sur le ton de l’humour, avant de poursuivre. "La caisse de résonance médiatique autour de Macron et Bardella m’a incité à me tourner vers les autres partis."

54 assesseurs

La majorité des élus ruthénois ont passé la matinée sur place, au contact de la population et des 54 assesseurs. L’affluence des électeurs les a en partie rassurés. "La foule m’impressionne plus qu’en 2019", certifie le maire Christian Teyssèdre, qui a voté en tout début de matinée. "Voir les Ruthénois se mobiliser n’est pas vraiment une surprise, indique de son côté la vice-présidente de Rodez Agglo, Monique Bultel-Hermant. Ici et plus globalement dans le département, le taux de participation est toujours plus élevé que la moyenne nationale." Tous restaient néanmoins prudents quant aux évolutions de l’après-midi, d’autant que le beau temps pourrait être un frein pour attirer de nouveaux électeurs en fin de journée.