Top 14 : barrages, access match, demis… le tableau des phases finales est connu, voici le programme

Le samedi 8 juin 2024 a sonné la fin de la phase régulière du Top 14. Le tableau des phases finales est connu !

La fin de la phase régulière du championnat de Top 14 a été actée ce samedi 8 juin 2024. Classement final, barrages, access match, demis… le tableau est connu ! Le voici.

Toulouse en tête, le Racing 6e sur le fil

Champion de France en titre, le Stade Toulousain a fini la phase régulière en première position, et sera donc directement qualifié pour les demi-finales. Il en va de même pour le Stade français, dauphin des Rouge et Noir.

Concernant les barrages, Bordeaux a chipé la troisième place au RC Toulon, éjecté du podium. La Rochelle a conservé son cinquième rang. Quant au Racing 92, il a sauvé son Top 6 grâce au point de bonus défensif décroché sur la pelouse rochelaise.

Castres et Perpignan, qui pouvaient rêver d’une qualification, ont terminé 7e et 10e et voient leur saison s’arrêter là. Idem pour Pau, Clermont, Lyon et Bayonne. En bas de tableau, Montpellier, était assuré d’être 13e et de disputer l’access match, et Oyonnax, était déjà condamné à la Pro D2.

Le classement final :

1 – Toulouse , 76 pts (qualifié en demi-finales)

, 76 pts (qualifié en demi-finales) 2 – Stade français , 75 pts (qualifié en demi-finales)

, 75 pts (qualifié en demi-finales) 3 – Bordeaux , 69 pts (qualifié en barrages)

, 69 pts (qualifié en barrages) 4 – Toulon , 69 pts (qualifié en barrages)

, 69 pts (qualifié en barrages) 5 – La Rochelle , 66 pts (qualifié en barrages)

, 66 pts (qualifié en barrages) 6 – Racing 92 , 62 pts (qualifié en barrages)

, 62 pts (qualifié en barrages) 7 – Castres, 62 pts

8 – Clermont, 61 pts

9 – Pau, 60 pts

10 – Perpignan, 58 pts

11 – Lyon, 55 pts

12 – Bayonne, 52 pts

13 – Montpellier, 44 pts (match d’accession contre Grenoble)

14 – Oyonnax, 34 pts (relégué en Pro D2)

Et maintenant ?

Place désormais à trois week-ends de matchs couperets ! Tout commencera à la mi-juin avec les barrages entre le 3e et le 6e, et le 4e et le 5e. Donc entre Bordeaux et le Racing 92, ainsi qu’entre Toulon et La Rochelle. Les rencontres se joueront sur le terrain du mieux classé.

Viendront ensuite, les 21 et 22 juin, les demi-finales. Elles auront lieu, cette fois, sur terrain neutre, dans l’écrin bordelais du Matmut Atlantique. Et ce sera donc l’entrée en lice des équipes ayant fini en première et deuxième position. Toulouse affrontera le vainqueur du duel entre Toulon et La Rochelle. Pour le Stade français, ce sera soit Bordeaux, soit le Racing 92.

Et enfin, la grande finale du Top 14 se tiendra le vendredi 28 juin 2024. Pour rappel, celle-ci n’aura pas lieu au stade de France, réquisitionné pour les Jeux olympiques, mais à l’Orange Vélodrome de Marseille.

A noter que l’access match entre Grenoble, battu en finale de Pro D2 par Vannes (16-9), et Montpellier, 13e de Top 14, aura lieu le dimanche 16 juin, sur la pelouse des Isérois. Le vainqueur évoluera en Top 14 la saison prochaine.

Le programme complet

Vous avez maintenant le tableau complet des matchs à gros enjeu qui vont animer le mois de juin dans la planète rugby. Voici le rappel :

Barrage 1 : Toulon – La Rochelle, samedi 15 juin 2024 à 21h05

: Toulon – La Rochelle, samedi 15 juin 2024 à 21h05 Access Match : Grenoble – Montpellier, dimanche 16 juin à 18h

: Grenoble – Montpellier, dimanche 16 juin à 18h Barrage 2 : Bordeaux – Racing 92, dimanche 16 juin à 21h05

: Bordeaux – Racing 92, dimanche 16 juin à 21h05 Demi-finale 1 : Toulouse – Vainqueur B1, vendredi 21 juin à 20h15

: Toulouse – Vainqueur B1, vendredi 21 juin à 20h15 Demi-finale 2 : Stade français – Vainqueur B2, samedi 22 juin à 21h05

: Stade français – Vainqueur B2, samedi 22 juin à 21h05 Finale du Top 14 : vainqueurs des demis, vendredi 28 juin à 21h05.

Quand y en a plus, y en a encore… la saison régulière prend fin ce soir et laisse place à la passionnante phase-finale !

Voici le programme \ud83d\udc47#TOP14 pic.twitter.com/fOzVBe9Ygv — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 8, 2024

Toutes ces affiches seront diffusées sur Canal +, et également sur France 2 pour la finale.