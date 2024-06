Sainte-Radegonde. Un deuxième journal d’école finalisé par une partie du conseil municipal enfants

Parmi les nombreux projets présentés au début de "leur mandat", par les enfants élus au conseil municipal enfants de Sainte-Radegonde, celui de Romane avait remporté des suffrages : réaliser un journal d’école. Celui du 2e trimestre vient de paraître, finalisé par le comité de rédaction composé de Romane, Léa, Enora et de Julian. Une dizaine de séances de travail avec la directrice furent nécessaires.

Chaque classe a fait un ou deux articles d’actualité. Les plus jeunes de la maternelle ont présenté Totoche, leur souris mascotte, avec une belle photo de classe et divers ateliers créatifs ; les CP ont parlé de leur séance de piscine et initiation à la natation. Les CE de comment réaménager la "cour de récré de leurs rêves" : table de ping-pong, panier de basket, coin danse, tatami, bac à jardinage… Ainsi que de la rencontre sportive de "jeux d’opposition" faite en mars. Les CM enfin, de leur approche du handicap et du handisport, grâce à Camille et enfin, en cette année de commémoration des 80 ans du débarquement mais aussi du massacre de Sainte-Radegonde, ils se sont investis, renseignés et ont confectionné des stèles sous la houlette du sculpteur Florian Melloul. Preuve que les enfants d’aujourd’hui sont sensibles et "à la page" ! Bravo !