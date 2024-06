La préfecture de Lozère déconseille fortement aux festivaliers de rejoindre cette rave party non déclarée qui s’installe au pied des éoliennes.

Un rassemblement est en cours, à l’occasion d’une rave party non déclarée, sur les communes de Bastide-Puylaurent, Mont-Lozère et Goulet en Lozère, dimanche 9 juin 2024. Entre 8 000 et 10 000 personnes seraient présentes selon la préfecture.

La présidente du Département, Sophie Pantel, a partagé une impressionnante vidéo des pompiers dans laquelle on voit des festivaliers s’installer au pied des éoliennes de Chasserades et La Bastide.

Risque d’orages et de grêle

La Lozère est en vigilance orages jusque dans la nuit, la préfecture déconseille aux festivaliers de rejoindre le rassemblement en raison des risques de pluie intense et de grêle.

Les sapeurs-pompiers sont mobilisés avec du matériel de secours, dès les premières heures, avec la gendarmerie et la Croix-Rouge.