10 ans du musée Soulages : une mise en abyme avec la dessinatrice Laurence Le Chau

Spécialement pour les dix ans du musée, Laurence Le Chau, dessinatrice, a réalisé "Tu as vu ? !", retraçant l’œuvre de Pierre Soulages au travers de scènes représentant la découverte du temple de l’outrenoir.

Le début de la relation entre le musée Soulages et Laurence Le Chau débute en 2010. Du 14 octobre 2009 jusqu’au 8 mars de l’année suivante, le Centre Pompidou réalise l’une des plus grandes rétrospectives consacrées au travail de Pierre Soulages. Une exposition alors pensée par l’artiste, aux côtés d’un certain Alfred Pacquement, aujourd’hui président de l’Établissement public de coopération culturelle du musée Soulages, alors directeur du musée national d’art moderne au Centre Pompidou.

À ce moment-là, Laurence Le Chau, dessinatrice, réalise son premier ouvrage, nommé "On dirait". Le concept est simple, l’artiste profite de l’exposition pour réaliser un recueil de dessins mettant en scène les visiteurs, face à leur découverte des œuvres de Pierre Soulages.

Très proches artistiquement

Alors, pour les dix ans du temple de l’outrenoir, fêtés à Rodez du 30 mai au 2 juin, il ne pouvait en être autrement. Laurence Le Chau publie "Tu as vu ? !", avec toujours le même concept, sauf que cette fois-ci, le théâtre de ses œuvres est le musée Soulages. Un immanquable pour elle, qui entretenait une relation très particulière avec l’artiste. "C’est très spirituel, devant lui, je me sentais comme face à une force de la nature. J’étais très impressionnée", se remémore-t-elle.

Alors, c’était avec grand plaisir qu’elle a participé aux célébrations des dix ans du musée, où son ouvrage est aujourd’hui disponible à la vente. Préfacé par Philippe Geluck, célèbre auteur de la BD Le Chat, il se qualifie de "plus grand fan de Laurence Le Chau". "Pierre Soulages connaissait son travail. Ils sont très proches artistiquement et je perçois ce livre comme un passage de relais. Comme s’il lui disait : "Moi j’ai terminé mon parcours, maintenant c’est à ton tour, Laurence"."

Livre en vente à la boutique du musée Soulages. Tarif : 15€.