ANALYSE. Européennes 2024 : grosse percée du RN, Macron chamboule tout… les cartes sont rebattues

La droite radicale au-delà des 40 %, la gauche à environ 30 %, et une majorité présidentielle à la recherche d’alliés : sur cette base, les cartes sont rebattues après l’annonce choc du chef de l’État.

Quelles perspectives pour les principaux partis à l’horizon des 30 juin et 7 juillet prochains, et à l’aune de leurs résultats de ce dimanche 9 juin ? Premières tentatives de réponses.

1 – Le Rassemblement national au plus haut

Ce qui s’avérait être le plafond du Rassemblement national en termes de résultats électoraux, est, partout, devenu son plancher. Où que l’on se tourne dans le pays, là où il restait historiquement fort (l’est de l’Hérault ou l’ouest du Gard par exemple), comme dans les terres où il avait du mal à percer (l’Aveyron, mettons, pour rester en Occitanie). Son score de dimanche, entre huit et neuf points au-dessus de celui de 2019 qui lui avait déjà permis de terminer en tête, a notamment incité le chef de l’État à dissoudre l’Assemblée nationale, ce dont même Jordan Bardella et marine Le Pen n’osaient même pas rêver. Ils y sont. Au pied du mur comme tous les autres dont il est ici question.

L’heure de vérité a sonné ce 9 juin vers 21 h, et nul ne s’attendait, même au RN, que les dés soient jetés aussi rapidement. Il en va certainement de même, pour rester avec la droite radicale, du côté de Reconquête !, où l’on a dû passer en quelques instants de la joie d’envoyer cinq eurodéputés à Strasbourg à l’angoisse, dans ce camp-là, d’un vote utile pro-RN à l’occasion de ce surgissement imprévu d’élections législatives. Une droite radicale qui, avec les scores de Florian Philippot et quelques autres pourcentages disséminés çà et là, dépasse désormais les 40 % des voix.

2 – A Renaissance, quitte ou double

Dans un premier temps, les électeurs de Renaissance, dimanche vers 20 h, ont poussé un ouf de soulagement, ils atteignaient la barre des 15 % et finissaient deuxièmes. Restait à faire face lors de la soirée électorale, laisser passer JO et été, et voir à la rentrée. Après tout, François Hollande, après une déculottée mémorable en 2014 (le PS à 13,98 %, troisième derrière le FN à environ 25 % et une UMP à près de 21 %), n’avait-il pas décidé d’absolument rien changer ?

Et puis Emmanuel Macron a parlé, et voilà le paysage politique français qui bascule dans de l’inédit, et toute la majorité priée d’embarquer illico pour une campagne express. Un pari risqué, euphémisme après un tel score, qui nécessite que Renaissance trouve des alliés en sus de Horizons et du MoDem. Mais sans oublier de choyer ces derniers. Le camp macroniste "donnera l’investiture" aux députés sortants, y compris d’opposition, "faisant partie du champ républicain", a affirmé Stéphane Séjourné, patron de Renaissance, dès dimanche soir. Mais c’est déjà vers Les Républicains que tous les regards se tournent.

3 – Les Républicains au pied du mur

Les Républicains ont réussi un moins bon score qu’en 2019, performance qui avait alors coûté sa tête à leur président Laurent Wauquiez. Dimanche, ils ont aussi perdu leur arme de dissuasion massive, la menace de dissolution, puisque le chef de l’État vient de leur couper l’herbe sous les pieds. Les voilà au pied du mur : s’allier, ou pas, avec la majorité présidentielle.

Les partisans de longue date de cette option, de Jean-François Copé à Nicolas Sarkozy, vont pousser plus que jamais dans ce sens. D’autant plus que l’on peut imaginer la Macronie particulièrement généreuse à leur endroit en termes d’investitures, ces dernières pourraient même se compter en dizaines de circonscriptions. Reste à savoir comment vont se positionner Laurent Wauquiez et Éric Ciotti, les tauliers, ou Aurélien Pradié et David Lisnard, les trublions.

4 – A gauche, au PS le leardership

Ils auraient pu passer une belle soirée, les socialistes alliés à Place publique. Ils venaient de très nettement reprendre le leadership à gauche, sur les cendres fumantes de la Nupes, avec une belle troisième place, cinq points devant LFI, avec des Verts pas tout à fait à l’agonie, mais presque. Les voilà de retour, et en position de force. Patatras : l’annonce du président de la République ne leur laisse pas une minute pour savourer et rouvre illico une période de négociations qui s’annoncent abrasives avec les autres formations de gauche.

Et après de tels déchirements qu’on a du mal à imaginer une ligne commune partagée, entre les plus radicaux des Insoumis et les plus sociaux-démocrates des socialistes. Dimanche soir, Olivier Faure évoquait la nécessité de travailler à « un rassemblement utile ». Un gros chantier.

5 – La France insoumise à un tournant

Dans un premier temps, on a pu imaginer des militants de La France insoumise hésiter entre boire un verre à moitié vide (il est loin le score de Mélenchon à la présidentielle) ou à moitié plein (un résultat finalement meilleur que celui un moment redouté pendant la campagne). Là encore, gros coup de froid après l’intervention présidentielle. Car LFI reste peut-être le parti qui a le plus à redouter de législatives anticipées tant il doit leur paraître aujourd’hui compliqué d’envoyer à nouveau dans quelques semaines 75 députés au Palais-Bourbon.

6 – Les Verts effondrés sauvent cinq députés

Pris dans les bourrasques d’un “écolo-bashing” pas piqué des hannetons, les Verts auraient pu sortir en haillons de cette élection. Ils sauvent cinq eurodéputés, mais ils en avaient gagné douze il y a cinq ans. Reste à savoir ce qu’ils vont pouvoir peser dans les négociations qui vont s’ouvrir à gauche.

Une gauche, qui, même en agrégeant les suffrages alloués au parti communiste (environ 2,5 %), et aux plus modestes formations de son aile la plus radicale (NPA, LO) peine à s’extraire d’un socle de 30 % des suffrages. Ce qui semble être devenu son étiage.

7 – L’Alliance rurale et Lassalle étonnent

Quels rôles vont jouer les ennemis jurés de l’Alliance rurale et des animalistes dans les semaines à venir ? La question mérite d’être posée car à eux deux, ils représentent plus de 5 % des suffrages exprimés dimanche. Jean Lassalle a notamment étonné, à la tête d’une liste qui a rencontré un vrai écho en Occitanie. Une autre surprise d’un scrutin qui n’en a pas manqué.