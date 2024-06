Aveyron : le festival Pachamama promet trois jours de fête dans un cadre naturel et sur un air de flamenco

Après avoir agi séparément, les associations du château d’Arvieu et Pueblo Latino unissent leurs forces, cette année, pour organiser la première édition du festival Pachamama, les 21, 22 et 23 juin prochain au château d’Arvieu.

L’union fait la force. C’est ce que ce sont dit les membres de l’association du château d’Arvieu et Pueblo Latino, en fusionnant leurs événements respectifs pour lancer un nouveau concept : le festival Pachamama. Ainsi du 21 au 23 juin, au château d’Arvieu, les deux associations locales célèbrent les cultures latines et la nature. Durant trois jours, diverses activités sont mises en place pour toucher un public diversifié, mais surtout familial.

Le vendredi 21 juin est consacré exclusivement au scolaire. 200 élèves du Lévézou se rendront à Arvieu pour être sensibilisés à l’écologie et au développement durable. Le soir, dans le cadre de la fête de la Musique, une scène ouverte est proposée, notamment pour les artistes féminines. "Une douzaine d’artistes locales et des alentours se produiront sur scène pour présenter leur art, autour de la danse, de la musique ou bien encore du théâtre", stipule Armandine Rue, bénévole au sein de l’association Pueblo Latino.

Le samedi 22 juin, des activités se dérouleront tout au long de la journée. Dès 9h30, elle regroupera à la fois un salon du bien-être, un village d’alternatives écologiques et un marché d’artisans locaux. "Ces associations locales et artisans arboreront des stands dans le parc du château de Montfranc pour exposer leurs initiatives", poursuit Armandine Rue. À la suite de cette animation, un temps de danse convivial réunira à 17h le public, avec une initiation tango argentin et des démonstrations de Flamenco et Weppa d’écoles de danses de l’Aveyron.

Un festival qui célèbre les cultures latines et la nature

Cette journée se conclura d’abord par un concert de Maruja Limon ; un groupe de six musiciennes originaire de Barcelone, caractérisé par des musiques qui oscillent entre les rythmes flamenco, pop et latin ; puis par un set de la DJ colombienne Juanita Bananas, installée dans l’Ariège.

À la suite de cette longue journée, les organisateurs invitent les festivaliers le dimanche 23 juin à un brunch musical, sur le mode de l’auberge espagnole. L’occasion de prolonger les sonorités envoûtantes de la veille dans la chaleur d’une matinée d’été. Pour profiter pleinement de cet événement, le festival encourage ses participants à loger sur place et à réserver un emplacement au camping Le Doumergal, situé à 300m du festival. Avec les repas, il s’agira des seuls frais puisque la programmation est gratuite.

Sensibles à la question environnementale, les organisateurs aspirent à attirer environ 700 personnes et s’engagent à établir un bilan carbone à l’issue de cette première édition, qui servira de base d’évaluation pour les années futures.