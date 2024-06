Carrefour Contact : le comité de soutien du magasin de Rodez fait circuler une pétition pour sauver le magasin

En parallèle des élections européennes qui se déroulent à la salle des fêtes de Rodez, le comité de soutien de Carrefour Contact fait signer une pétition sur l’esplanade des Ruthènes, pour la préservation du magasin.

La situation du magasin Carrefour Contact de Rodez inquiète de plus en plus les locaux. Dans le cadre des élections européennes, le comité de soutien de l’enseigne du boulevard du 122e régiment d’infanterie, sensibilise l’opinion à la situation actuelle de l’établissement.

Celui-ci se mobilise à travers la distribution de tracts et la signature d’une pétition, qui rencontre un certain succès. À 11h, ils étaient déjà une très grosse centaine à l’avoir signé.

Une demande d’engagement jusqu’au procès

Les représentants de ce comité de soutien dénoncent la décision du groupe Carrefour de ne plus approvisionner le magasin. "En fermant le magasin, les procédures judiciaires s’arrêtent, indique un des membres de ce comité. Or dans trois mois, le 12 septembre, le Tribunal Judiciaire de Rodez a fixé une audience décisionnaire, qui doit statuer sur la nature des travaux à exécuter par la Mairie et donner au gérant les moyens de faire fonctionner son magasin." Ils demandent à la direction de Carrefour Régional de soutenir leur engagement auprès de l’enseigne jusqu’au jugement. Onze élus ruthénois ont également fait part de leur crainte quant à cette situation.

Face à cette décision, qu’il qualifie d’injuste et soudaine, le comité rappelle que ce commerce de proximité désert de nombreux intérêts pour la population locale. Que ce soit à Gourgan, Paraire, la cité Robinson ou encore l’Amphithéâtre. "C’est une supérette à taille humaine, qui relève tout de même d’une dizaine d’emplois. Plusieurs d’entre elles, ont déjà disparu dans les quartiers des alentours", se désole ce représentant.