Dissolution de l’Assemblée nationale : groupes, députés… comment se composait l’hémicycle avant l’annonce d’Emmanuel Macron ?

Après les résultats des européennes en France et l’énorme percée du Rassemblement national, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale. Comment se décomposait l’hémicycle avant la prise de parole du chef de l’Etat ?

Le paysage politique français a été bouleversé par plusieurs secousses, ce dimanche 9 juin 2024. D’abord, par la percée fracassante du Rassemblement national à l’occasion des Européennes (31,36 %, selon les résultats définitifs). Ensuite par l’annonce d’Emmanuel Macron, qui a dissout l’Assemblée. Comment était-elle composée avant cette prise de parole ?

577 députés

Pour rappel, ce sont 577 députés qui composent cette chambre, située au palais Bourbon. Ceux-ci sont élus au suffrage universel direct, à l’occasion des législatives, qui se tiennent traditionnellement quelques semaines après la Présidentielle. C’était, par exemple, le cas en 2022. Les prochaines devaient se tenir en 2027. Mais finalement… non ! Ce sera donc bien plus tôt.

Quel était le visage de l’Assemblée ?

L’Assemblée nationale, présidée par Yaël Braun-Pivet, avait déjà été marquée par un premier paramètre majeur au sortir des législatives de 2022. En effet, le président élu n’obtenait pas la majorité absolue dans l’hémicycle. Emmanuel Macron bénéficiait alors d’une majorité simplement relative, synonyme de fragmentation du paysage politique français.

Voici quel était l’effectif des groupes politiques dans l’hémicycle avant la dissolution annoncée par Emmanuel Macron, ce dimanche 9 juin :

Renaissance : 169 sièges

Rassemblement national : 88 sièges

La France Insoumise : 75 sièges

Les Républicains : 61 sièges

Démocrate (MoDem et indépendants) : 50 sièges

Horizons et apparentés : 31 sièges

Socialistes et apparentés : 31 sièges

Gauche démocrate et républicaine – NUPES : 22 sièges

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires – LIOT : 22 sièges

Ecologiste – NUPES : 21 sièges

Non inscrit : 7 sièges

Cela donne donc, en tout, 577 sièges. Comme le précise l’Assemblée nationale, ils sont tous pourvus. Du moins… étaient, désormais !

Rendez-vous le 30 juin et le 7 juillet

Mais désormais, les cartes sont rebattues et ce sont donc 577 sièges qui seront à pourvoir à l’occasion des législatives annoncées par Emmanuel Macron. Pour rappel, le premier tour se tiendra le 30 juin, et le second une semaine plus tard, le 7 juillet. Pour la première fois depuis 1997, ces élections ne suivront pas la Présidentielle dans le calendrier politique.