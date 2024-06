Dissolution de l'Assemblée nationale : les trois députés de l'Aveyron sous le choc

Les députés aveyronnais parlent de "surprise", mais se positionnent pour le scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024.

Il est 21 heures lorsque le choc retentit. Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale.

Stéphane Mazars (Renaissance) : "C'est navrant"

Stéphane Mazars, député de la première circonscription de l’Aveyron est, à ce moment-là, à la salle des fêtes de Rodez, en train d’assister au dépouillement. "L’enjeu, c’est de savoir si les Français vont faire le choix de donner les clés du gouvernement au Rassemblement national", réagit-il tout de suite, la tête basse.

Si Laurent Alexandre (au centre) assure qu’il sera sur la ligne de départ dans la deuxième circonscription pourle scrutin législatif du 30 juin, Stéphane Mazars et Jean-François Rousset ne se sont pas encore positionnés.

Car de son côté, l’heure est déjà à la préparation de ce scrutin décisif qui se déroulera le 30 juin et le 7 juillet. "Ils (le RN) n’ont jamais été aux responsabilités et n’ont jamais été en capacité de faire des propositions concrètes", fustige l’élu. "C’est navrant au vu du contexte actuel avec la guerre aux portes de l’Europe. Il y a un homme qui doit se réjouir de ces résultats, c’est Vladimir Poutine".

Jean-François Rousset (Renaissance) : "Emmanuel Macron avait-il d'autres alternatives ?"

Son collègue de la troisième circonscription et de la majorité présidentielle Jean-François Rousset demande "du temps pour la réflexion ". Et, à défaut de réponses, le chirurgien à la retraite pose une question : "C’est peut-être radical, mais Emmanuel Macron avait-il d’autres alternatives ? Un référendum ? Sa propre démission ? Un gouvernement de cohabitation ? Si on ne disait rien, on allait vivre des moments difficiles. D’autant qu’il ne faut pas négliger les 40 % de l’extrême droite". Il conclut : "Ces élections ont confirmé les sondages. En revanche, personne ne s’attendait à la dissolution ".

Laurent Alexandre (LFI) : "La situation est grave"

Dans cet ouest aveyronnais, qui a donné à l’Aveyron un député insoumis en la personne de l’ancien maire d’Aubin, Laurent Alexandre, l’analyse des résultats est différente : "On espère toujours mieux mais je pense que le résultat de La France Insoumise est intéressant. Nous nous renforçons légèrement. Ce qui est inquiétant en revanche, c’est la montée du Rassemblement national. Je pense que la situation est grave, je suis inquiet". Sur les résultats positifs de la liste socialiste, celui-ci "regrette que nous n’ayons pu faire la Nupes pour ces élections. Nous serions la première ou la deuxième force politique. Maintenant, il faut préparer l’après Emmanuel Macron ". Il évoque la nécessité d’une union des gauches en 2027 : "Faire l’union pour l’union, ça ne sert à rien. Il faut faire l’union autour d’un programme en commun. Ce programme existe depuis 2022, il faut que tout le monde s’attelle à le défendre ".

Enfin, c’est "avec gravité" qu’il aborde la dissolution de l’assemblée. "Je pense qu’Emmanuel Macron tente de prendre tout le monde de court. Maintenant, le seul rempart contre le RN, c’est La France Insoumise. Je suis prêt à repartir au charbon pour défendre les Aveyronnais ".

Le RN en ordre de marche

De son côté, le Rassemblement national est déjà en ordre de marche pour ce prochain scrutin. Tandis que Jean-Philippe Chartier sera candidat sur la première circonscription, Marie-Christine Parolin le sera sur la deuxième. Âgée de 62 ans, cette conseillère régionale, membre de deux commissions (enseignement supérieur et recherche, sports), est élue en Haute-Garonne mais possède une adresse à La Loubière, près de Rodez.

Sur la troisième circonscription, le RN sera défendu par Didier Saquet, délégué départemental adjoint.