Dissolution de l’Assemblée nationale : quel est cet article 12 de la Constitution qui a été utilisé par Emmanuel Macron ?

À l’occasion de sa prise de parole pour annoncer la dissolution de l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron a déclaré qu’il utilisait l’article 12 de la Constitution. Que stipule-t-il ?

L’année électorale en France était censée se conclure ce dimanche 9 juin 2024, avec les européennes. Mais en procédant à la dissolution de l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron a ajouté deux dates au calendrier politique hexagonal, législatives obligent. Une décision prise grâce à l’article 12 de la Constitution. Que stipule-t-il ?

"Après consultation…"

Comme le détaille le site légifrance, cet article 12, dont la version est en vigueur depuis le 5 août 1995, déclare en effet que "le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale". Et il évoque le fameux scrutin suivant, à savoir "les élections générales", qui ont donc "lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution".

Une, mais pas deux

L’article 12 ajoute que "l’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours". Et ajoute une précision de taille : "Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections". Autrement dit, jusqu’à juillet 2025, donc.

Le premier tour de ces législatives aura lieu le dimanche 30 juin. Quant au second, il se tiendra une semaine plus tard, le dimanche 7 juillet.

Sixième fois

Dans la Ve République, soit depuis 1958, c’est la sixième fois qu’un chef de l’État procède à la dissolution de l’Assemblée nationale. Charles de Gaulle y a procédé à deux reprises, François Mitterrand également, avant que Jacques Chirac n’en fasse de même, une fois. Emmanuel Macron est donc le quatrième président à le faire, pour la sixième fois en plus de 60 ans.