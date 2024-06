Fraîcheur et nouvel épisode de pluie : la météo estivale se fait attendre, voici les prévisions de la semaine

Les températures seront en dessous des moyennes de saison cette semaine, un nouvel épisode de pluie se profile.

La météo hésite toujours à transiter vers l’été, la fraîcheur sera toujours au rendez-vous à partir de lundi 10 juin 2024 et pour le reste de la semaine. "Les précipitations ne s’annoncent pas forcément très fréquentes ni abondantes, mais les températures devraient de nouveau passer sous les moyennes de saison assez durablement au sud", précise Météo France.

"La fraîcheur ne devrait pas atteindre des niveaux spécialement remarquables, car on restera loin des records de basse température pour la période". Il fera par exemple autour de 24 °C à Montpellier (Hérault) et 23 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales) mardi 11 juin, quand on ne dépassera les 20 °C qu’à de rares occasions ailleurs dans le pays. La moitié nord ne se contentera que de 15 °C à 18 °C pour les maximales.

Une fin de semaine pluvieuse ?

Selon les premières prévisions de Météo France, les températures pourraient être en légère hausse en fin de semaine mais les pluies devraient aussi être de retour. Des averses devraient concerner la quasi-totalité du pays dès vendredi 14 juin (sauf sur le pourtour méditerranéen et en Corse). Des pluies qui risquent de poser leurs valises jusqu’au week-end. Pour l’instant, un épisode orageux est exclu.

Malgré les pluies, les maximales devraient remonter jusqu’à 25 °C dans la partie sud du pays, quand on stationnera autour des 20 °C dans la moitié nord.