Le LIADOU® "STADE PAUL LIGNON" 2

En 2021, la Ville de Rodez initiait la rénovation du stade Paul Lignon par la déconstruction de ses tribunes populaires confiée à l’entreprise Puechoultres. Une partie de ces vieux gradins chargés d’histoire était récupérée par la coutellerie Le Liadou du Vallon qui, consciente de l’attachement de la population à son stade, lançait, en édition limitée, le « Liadou Paul Lignon », couteau pliant dont le manche était réalisé avec le bois de ces vieux gradins. L’opération a été un tel succès que les 500 exemplaires ont été écoulés en quelques semaines.

En 2023, alors que la rénovation du Stade Paul Lignon se poursuit, Le Liadou du Vallon, toujours en partenariat avec l’entreprise de Rémi Puechoultres, a pu récupérer le bois des gradins de la tribune principale afin de réaliser une nouvelle série exceptionnelle : le Liadou Paul Lignon 2.

Sauvegarder un pan de l’histoire sportive ruthénoise dans une démarche de récupération et de valorisation éco-responsable du patrimoine, soutenir et fédérer autour du RAF et RODEZ RUGBY, ces deux clubs emblématiques qui luttent pour porter haut les couleurs de Rodez et de l’Aveyron, voilà qui a du sens !

Car notre Liadou, authentique couteau des vignerons de Marcillac, a aussi une histoire sur le piton : lorsque, durant la deuxième guerre mondiale, le stade Paul Lignon sortait de terre pour être inauguré à la Libération, les coutelleries Lauraire – 21 rue Béteille, Bec – 19 rue du Touat et Gouzy – 45 rue Saint-Cyrice fabriquaient le Liadou des vignerons du Vallon, comme en témoignent les lames de Liadou poinçonnées aux noms de ces vénérables maisons ruthénoises.

Son manche réalisé dans un bois chargé de souvenirs, témoin des heures de gloire du sport ruthénois, ses couleurs Sang & Or de nos équipes fanion de Foot et de Rugby fièrement arborées, sa lame numérotée et gravée avec un dessin de la tribune principale, et son étui souple original font de ce Liadou Paul Lignon 2 un couteau unique.

Fabriqué à la main dans notre atelier de Marcillac, il sera exclusivement distribué dans les boutiques Le Liadou du Vallon de Rodez et de Marcillac, sur le site officiel le-liadou.com ainsi que chez nos partenaires officiels. Accompagné de son certificat d’origine garantie et de son écrin.

4 Rue Marie – 12000 RODEZ – Tel. 05 65 55 59 02

24 Tour de Ville – 12330 MARCILLAC – Tel. 05 65 67 15 12

Le-liadou.com

