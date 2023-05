Druot Immobilier, vous présente son équipe de Rodez et de Baraqueville

Depuis 2010, l’agence Druot Immobilier s’est implantée dans quatre sites dans l’Aveyron : Rodez, Espalion en 2014, Baraqueville en 2016 et Saint geniez en 2019. Cette semaine, petit focus, sur nos équipes de Rodez et Baraqueville: .



Ombeline Domergue

Arrivée en 2020 au sein de l’agence de Rodez et diplômée d’une licence Métiers de l’Immobilier. Ombeline est spécialisée dans le domaine de la transactions, la native d’Almont-les-Junies, travaille autant le centre ville de Rodez que sa périphérie. Son énergie et sa bienveillance sont communicatives.

Ombeline Domergue Druot Portrait

Walid Amari

Présent depuis 2015, Walid est bien installé à Rodez depuis de nombreuses années dans le domaine de la transaction. Agent expérimenté et fin connaisseur du marché, il a accompagné nombre de clients pour des projets de construction au travers de la vente de terrains à bâtir autant que des projets plus traditionnels. Il sera vous accompagner au mieux dans vos démarches.

Walid Amari Druot Portrait - Fabien MARCORELLES

Dorian Jason

Dorian diplômé d’un Bachelor en gestion de patrimoine, s’occupe de la location et de la gestion sur le secteur de Rodez et de Baraqueville. Deux passions l’animent : le football, où il évolue à Sébazac Concoures, et l’immobilier.

Dorian Jason Druot Portrait - Fabien MARCORELLES

Marie Gros Mouysset

Diplômée notaire, Marie est la rédactrice de nos agences. Elle prend en charge tous les baux commerciaux réalisés par le cabinet mais également les compromis de vente qui se signent en agence. Elle collabore avec l’agence depuis 2020.

Marie Gros Druot Portrait - Fabien MARCORELLES

Juliette Puel

La petite dernière de l’équipe, elle occupe le poste d’assistante commerciale et administrative à l’agence de Rodez. Dynamique et réactive, elle fait le lien entre tous.

Juliette Puel

Coralie Cerenzia

Présente depuis la création de l’agence de Baraqueville en 2016, Coralie est passée par tous les services pour aujourd’hui s’épanouir dans le domaine de la transaction. Méthodique et rigoureuse, elle reviendra au mois d’août dans nos agences après l’arrivée au monde de son deuxième enfant.

Coralie Cerenzia Druot Portrait - Fabien MARCORELLES

Sophie Caumes

Elle est venue pour suppléer Coralie durant son congé maternité et finalement a intégré l’équipe de manière naturelle. Elle est devenue indispensable de part de sa gaieté, sa volonté et son grand intérêt pour son poste polyvalent sur le site de Baraqueville.

Sophie Caumes

Benoit Druot

Fondateur depuis 2010, il dirige l’entreprise depuis l’origine. Il est diplômé d’un Master de Droit Immobilier et a travaillé auprès d’un Expert de Justice en estimations immobilières de 2005 à 2010. Une seule motivation : la satisfaction de ses clients.

Benoit Druot Druot Portrait - Fabien MARCORELLES

Les agences Druot Immobilier

Agence de Rodez : 12, avenue Victor-Hugo - 12000 Rodez. Tel : 05 65 687 687

Agence d’Espalion : 15 boulevard Joseph-Poulenc - 12500 Espalion. Tel : 05 65 44 39 46

Agence de Baraqueville : 99, rue de l’Eglise – 12160 Baraqueville. Tel : 05 81 55 93 61

Agence de Saint-Geniez d’Olt : Avenue de Saint-Laurent – 12130 Saint-Geniez d’Olt.

Tel : 06 82 33 01 13

Mail : druot@rodez-immobilier.com

Site internet : www.rodez-immobilier.com