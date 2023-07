L’entreprise DRUOT IMMOBILIER vous présente cette semaine son équipe d’Espalion et Saint Geniez d’Olt !

Marlène SEGURET



Marlène SEGURET - - Fabien MARCORELLES

L’historique de l’agence

Présente depuis 2014, toujours d’attaque, Marlène a plusieurs casquettes : elle s’occupe aussi bien de l’accueil, des dossiers de location et fait le lien avec le service transaction. Un élément pivot !

d'Espalion, diplômée d'un master de droit de l'immobilier.

Nicolas DEN DULK



Nicolas DEN DULK - - Fabien MARCORELLES

, Nicolas accompagne tous les vendeurs et les acquéreurs du secteur d’Espalion et du Nord Aveyron. Positif et persévérant, il bénéficie d’une forte expertise : l’assurance d’une bonne transaction pour notre clientèle.

En poste à l'agence d'Espalion depuis 2016

Marlène GREGOIRE



Marlène GREGOIRE - - Fabien MARCORELLES

Rigoureuse et minutieuse, Marlène assure conjointement l’accueil avec l’autre Marlène et s’occupe du service locatif. En interne, elle s’occupe, notamment, de la comptabilité de la gestion locative avec le plus grand sérieux.

Elle a rejoint l'équipe de l'agence d'Espalion en 2019.

Cécile ALMERAS



Cécile ALMERAS - - Fabien MARCORELLES

et bénéficiant d’un fort réseau sur le secteur, Cécile accompagne nos vendeurs et acquéreurs avec bienveillance et énergie.

Présente également depuis l'ouverture de l'agence de St Geniez d'Olt en 2019

Carole VILLEFRANQUE



Carole VILLEFRANQUE - - Fabien MARCORELLES

, Carole assiste Cécile dans les tâches administratives et locatives. Son sourire et sa rigueur sont grandement appréciés par nos clients.

Arrivée dans l'équipe de l'agence de St Geniez d'Olt depuis 2022