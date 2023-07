Point S La Primaube et Rodez - Les meilleurs services pour l’entretien de votre véhicule

Installés à La Primaube et à Rodez-Bel-Air, en entrée de ville, les garages Tenzo allient l’accueil et le service d’une entreprise locale et à taille humaine, spécialisée dans les métiers de l’automobile, à la notoriété nationale et à la force commerciale des centres Point S.



Stratégiquement implantés sur des axes de circulation, avenue de Toulouse à La Primaube et avenue de Decazeville à Rodez, dans la zone d’activités de Bel-Air, les garages Tenzo regroupent sur un même site, une station-service Total et un centre Point S. Patrice Barragato, plusieurs décennies d’expérience dans les métiers de l’automobile, a en effet souhaité développer ses ateliers pour offrir un large panel de prestations à ses clients. « Accueillir et servir sont nos principaux objectifs ». La présence d’une personne à la caisse des stations-service Total permet de nouer des contacts privilégiés et de répondre directement à toutes les questions des clients. La proximité immédiate des centres Point S, installés dans les ateliers mitoyens, permet de satisfaire toutes les demandes liées à l’entretien de leur véhicule. Pneumatiques, vitrage, freinage, amortisseurs, vidange, révision, échappement, climatisation, carrosserie… « On peut tout faire », rappelle Patrice Barragato dont les équipes bénéficient de formations techniques régulières offrir des prestations de qualité, que ce soit en matière d’accueil, de réparation, de dépannage ou d’entretien. En plus de cette expertise professionnelle et du soin apporté à la prise en charge des clients, les centres Point S proposent chaque mois des opérations commerciales sur une famille de pièces ou des marques de pneumatiques. « Ce peut être par exemple les plaquettes offertes pour le changement de disques de freins ou une réduction de 100 € pour l’achat de quatre pneus ». Point S-Garage Tenzo 616, avenue de Decazeville Bel-Air 12000 Rodez Tél. 05 65 42 21 12 10, avenue de Toulouse 12450 La Primaube Tél. 05 65 78 61 17 Point S - - -