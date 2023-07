Installé depuis 2018 dans un des plus anciens magasins d’optique du piton, Guillaume Ducrocq tient à fournir « un réel service de santé » tout en proposant des lunettes inédites, alliant performance, originalité et éthique.

C’est place d’Armes, dans un commerce ruthénois chargé d’histoire, que Guillaume

Ducrocq a déniché le lieu idéal pour exercer son savoir-faire. « Respecter les origines de ce métier et être un bon opticien, c’est une affaire d’équilibre ; et c’est se rappeler qu’avant d’être des commerçants nous sommes des professionnels de santé », entame-t-il. Des contrôles de vue aux réparations les plus pointues, en passant par la recherche de créations innovantes pour étoffer ingénieusement ses rayons, le professionnel cultive une autre façon d’aborder le métier d’opticien-lunetier, avec soin et passion. Depuis cinq ans, chaque jour de fermeture, il part ainsi sillonner les routes aveyronnaises afin de proposer ses services auprès de publics isolés, résidents de maisons de retraite ou de foyers pour handicapés. « J’ai envie d’être un opticien de proximité ! Un commerçant à l’ancienne, qui se rend disponible pour chaque client, avec un service après-vente personnalisé », commente-til avec le sourire.

Un autre regard sur le métier d’opticien Guillaume DUCROCQ

Mettre en lumière des savoir-faire

Pour parfaire sa vision de la profession, Guillaume Ducrocq s’affranchit aussi de la routine en s’intéressant à des fabricants méconnus, et dont les productions présentent toutes un gage original de qualité. « J’essaie de proposer des marques qu’on ne retrouve pas ailleurs, françaises ou européennes de préférence, et qui par leur style, leur méthode de conception ou leur efficacité, font parfois toute la différence », explique le professionnel. Réputé pour ses gammes éco-responsables de lunettes de vue, élaborées à base d’huile de ricin (Nogs), de bio-acétate (OPSB), de bois (Mou) ou de coquillage (Friendly frenchy), il tient aussi à se distinguer sur les montures solaires, détenant l’exclusivité sur certaines collections et plusieurs types de verre.

Des solaires dans l’air du temps

« J’aime particulièrement la marque hawaïenne Maui Jim, qui vient de passer devant Ray-Ban aux Etats-Unis. Sa typicité ? Ce ne sont que des verres polarisés. Et avec six films au lieu d’un seul, à l’intérieur du verre et non pas en surface, c’est ce qui se fait de mieux en matière de vision des contrastes et des couleurs », détaille-t-il. A leurs côtés, en vitrine, une marque italienne élégante et design (Esse Due) côtoie la robustesse d’une marque danoise (Entourage of 7), et fait des clins d’oeil à une collection française aux lignes vintage (French retro). Mode, sportswear, classique ou anticonformiste, la gamme de lunettes de soleil est plurielle, en écho aux idéaux de l’opticien : « J’aime éviter les références habituelles et valoriser des fabrications à plus petite échelle. On y trouve vraiment des pépites ! Et puis favoriser les circuits courts devient essentiel, surtout dans l’industrie de l’optique qui s’avère parfois très lourde sur le plan écologique… », conclut Guillaume Ducrocq.

Contact :

3 place d'Armes 12000 RODEZ

Téléphone : 0565680614

Pour en savoir plus, scanez le QR Code ci-dessous, ou cliquez ici : https://lopticien-rodez.fr/