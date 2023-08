Décathlon : un magasin ouvert sur la ville et le territoire

Le magasin de la zone du Comtal, est fortement imprégné de l’ADN et des valeurs de l’enseigne Décathlon. Passionnées par leur sport et leur territoire, les équipes cultivent aussi un véritable esprit de famille, qui s’incarne au quotidien dans les allées de l’enseigne. Le 26 aout, le magasin vous propose de venir tester gratuitement les sports des clubs près de chez vous.



La passion du sport, le collectif et l’engagement sont les valeurs clés de Décathlon. « C’est notre ADN, confirme Stephen Keller, le directeur de l’enseigne de la zone du Comtal à Onet-le-Château. « Toutefois, j’ai connu plusieurs magasins et celui-ci est différent : ici, tout tourne autour de l’humain. La bienveillance et la cohésion qui règnent au sein des équipes ont donné naissance à un véritable esprit de famille ».

Attachés à l’entreprise, autant qu’à l’Aveyron, les employés de Décathlon partagent ainsi quotidiennement leur passion au sein des 3 000 m2 de surface de vente. Dans les rayons castonétois, les activités de pleine nature –rando, VTT, course à pied, équitation, pêche…- dominent, « en adéquation avec le territoire et les pratiques sportives». Ouvert sur la ville, et plus largement sur le territoire, Décathlon a en effet créé des fenêtres avec de nombreux clubs. Une quinzaine sont d’ailleurs invités le 26 aout prochain à l’événement Vitalsport qui se tiendra sur le terrain qui jouxte l’enseigne.

De concert avec les acteurs

Organisé main dans la main avec les acteurs locaux, cet événement annuel est dédié à l’accessibilité au sport. « C’est une journée de convivialité, d’échange et de découverte ; un peu différente de notre métier de tous les jours. Les équipes prennent beaucoup de plaisir. Elles partagent des moments sportifs avec les clients ; elles font connaissance et créent du lien ». Vitalsport est aussi un bel outil pour mettre en avant les clubs et la pratique sportive. Stephen Keller a d’ailleurs l’intention de développer la manifestation les prochaines années, et espère que les municipalités l’accompagneront dans ce projet qui revêt un enjeu sociétal et territorial : « Mettre les gens au sport ; leur donner envie ».

Vitalsport, samedi 26 aout, de 10 heures à 18 heures, sur le terrain à côté de Décathlon, zone du Comtal à Onet-le-Château.

Trouver son sport est un jeu d'enfant