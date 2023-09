Druot Immobilier, les offres de la rentrée

Depuis 2010, l’agence Druot Immobilier s’est implantée sur quatre sites dans l’Aveyron : Rodez, Espalion en 2014, Baraqueville en 2016 et Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac en 2019. Rencontre avec son fondateur, Benoît Druot.



Comment s’est passé l’été chez Druot Immobilier?

Comme vous le savez, nous faisons deux métiers sur tous les sites : la gestion immobilière et la transaction. Pour le premier, l’activité de location a été très active et il nous reste que quelques locations. Je pense qu’environ 95% de notre parc a trouvé preneur cet été. Au niveau des ventes, l’été a aussi été très productif avec une clientèle plus locale par rapport à l’année dernière. Les biens de caractère en campagne intéressent toujours comme les belles adresses en ville.

Rappelez-nous, les différentes offres de vos agences pour la gestion locative?

Chez nous, nous avons toujours fait le pari de la simplicité. Les frais de location sont toute l’année et pour tout le monde de 150 €. De plus, pour les nouveaux mandats de gestion, les frais seront offerts la première année. Pour la gestion également, nos agences ont toujours fait le choix d’être payés uniquement sur les loyers encaissés. Nous ne sommes pas commissionnés ni sur les charges (de copropriété par exemple), ni sur les travaux à faire, nous n’avons pas donc intérêt financier à ce titre. Cette transparence nous semble profitable et plus juste pour nos clients. Pour accompagner ce développement, nous avons recruté un collaborateur de plus à l’agence de Rodez.

Au niveau des ventes, qu’avez-vous mis en place?

Depuis quelque temps, nous offrons les diagnostics techniques obligatoires pour ceux qui travaillent avec nous via un mandat exclusif de six mois. Depuis le 1er avril, les biens classés en F et G (hors les biens en copropriété) ont l’obligation de réaliser un audit énergétique. C’est un document à fournir en plus du DPE, qu’il va compléter et permettre aux acquéreurs de mieux se projeter sur la réalité des travaux à réaliser via des scénarios de rénovation.. Nous avons pris la décision de l’offrir dans les mêmes conditions que les autres diagnostics.

Agence de Rodez : 12, avenue Victor-Hugo - 12000 Rodez. Tel : 05 65 687 687

Agence d’Espalion : 15 boulevard Joseph-Poulenc - 12500 Espalion. Tel : 05 65 44 39 46

Agence de Baraqueville : 99, rue de l’Eglise – 12160 Baraqueville. Tel : 05 81 55 93 61

Agence de Saint-Geniez d’Olt : Avenue de Saint-Laurent – 12130 Saint-Geniez d’Olt. Tel : 05 65 42 86 01

Mail : druot@rodez-immobilier.com

Site internet : www.rodez-immobilier.com