KIA : portes ouvertes ce week-end

Installé dans la zone artisanale de Bel-Air, Aveyron Espace Auto, concessionnaire KIA à Rodez, vous accueille les 16 et 17 septembre lors de ses portes ouvertes. L’occasion de découvrir l’ensemble des modèles de la marque, dont le Sportage et la gamme de citadines, Picanto, Rio et Stonic, disponibles rapidement.

Les équipes commerciales d’Aveyron Espace Auto vous attendent les 16 et 17 septembre à la concession KIA de Rodez, située dans le parc d’activités de Bel-Air, pour deux journées de portes ouvertes.

Ce week-end, la gamme de citadines de la marque sud-coréenne sera particulièrement à l’honneur. Picanto, Rio et Stonic affichent en effet de sérieux atouts -confort et sécurité en tête- pour plaire à tous les conducteurs, du plus jeune au plus ancien ; et sont disponibles presque immédiatement.

La Picanto, l’une des plus petites voitures de sa catégorie, offre un look extérieur séduisant et un intérieur fonctionnel et raffiné. La Rio, plus spacieuse et pratique, est aussi parfaitement adaptée à la ville, avec ses formes athlétiques et son poste de conduite moderne. Quant au Stonic, un crossover au design audacieux, il est idéal pour loger toute une famille.

Le Sportage, l’un des modèles les plus connus et les plus vendus de la marque, sera aussi l’une des vedettes de ces portes ouvertes. À l’image des autres véhicules KIA, il possède des équipements ingénieux et des technologies garantes de votre sécurité. Décliné en plusieurs motorisations, il est susceptible de séduire un grand nombre de conducteurs.

Les équipes commerciales de KIA, reconnue pour sa fiabilité (garantie constructeur de 7 ans) sauront dans tous les cas vous accompagner dans le choix du modèle et de la technologie adaptés à vos habitudes de vie et de conduite.

KIA – Aveyron Espace Auto

Bel Air ZA

Rue des Miroitiers

12000 Rodez

Tél. 05 65 67 46 56

www.kia.com/fr/concessions/rodez