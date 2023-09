L’Opticien Eco-responsabilité et services à la personne en ligne de mire

Depuis plus de 5 ans qu’il est à la tête de l’enseigne ruthénoise L’Opticien, Guillaume Ducrocq a pris le temps d’élaborer une stratégie d’entreprise. Il a mis en place un système d’organisation qui lui permet de consacrer encore plus de temps à ces missions de services aux personnes dépendantes : «Au 3 place d’Armes, je reçois mes clients uniquement sur rendez-vous.

Fidèle à une stratégie bien définie

Depuis plus de 5 ans qu’il est à la tête de l’enseigne ruthénoise L’Opticien, Guillaume Ducrocq a pris le temps d’élaborer une stratégie d’entreprise. Il a mis en place un système d’organisation qui lui permet de consacrer encore plus de temps à ces missions de services aux personnes dépendantes : «Au 3 place d’Armes, je reçois mes clients uniquement sur rendez-vous. Cela me permet de dégager de nouvelles disponibilités à travers des après-midis consacrés à des rencontres avec des Ruthénoises et des Ruthénois qui ont des difficultés à se déplacer ». Contrôle de vue, réparation de montures, vente de lunettes..., autant de prestations « à domicile » qui apportent confort et soulagement tant aux familles qu’aux personnels soignants : « Plus d’ambulance à réserver et de transports à gérer, c’est moi qui me déplace et qui gère tout de A à Z ».

Sa patience est aujourd’hui récompensée. En privilégiant des montures 100% végétales ou biodégradables, made in France, en confirmant ses missions de services personnalisés apportés tant à domicile qu’en maisons de retraite et autres Ehpad, Guillaume Ducrocq cultive sa différence.

Des collections engagées

L’autre marque de fabrique de L’Opticien, c’est sa capacité à proposer de nouvelles collections de montures dont il a la totale exclusivité sur le Ruthénois mais aussi, souvent, sur l’ensemble du département. Sur les présentoirs de l’enseigne de la place d’Armes, ont trouvé leurs places les marques Nogs, OpSB, Friendly Frenchy ou encore Mou : « La première est signée Laurent Albouy, ce Villefranchois d’origine installé à Lille. Il s’agit de montures 100% végétales fabriquées à partir d’huile de ricin, cette huile végétale obtenue à partir de graines. Ce fabricant travaille uniquement à la commande et sa politique « zéro stock » s’inscrit dans une démarche éco-responsable à laquelle j’adhère.

La deuxième marque porte la signature de Sébastien Bétend, un Lyonnais qui garantit une fabrication 100% française. Ses montures sont biodégradables et 100% recyclables. Eco-responsabilité et éthique sont les mots clés de la charte qui a fait l’objet d’un certificat de fabrication.

La 3ème collection vient tout droit de Bretagne avec des collections faite à partir de coquillage, Enfin, la dernière marque est celle d’un menuisier de Biarritz qui met en avant un alliage bois – carbone – titane pour des lunettes, à la fois de vue et solaire, qui connaissent déjà un grand succès. Là, il s’agit de lutter contre la déforestation puisque chaque monture fabriquée se traduit par la plantation d’un nouvel arbre ».

L’OPTICIEN

3 place d’Armes, 12 000 Rodez

Tél. 05 65 68 06 14

lopticienrodez@gmail.com

Site internet : www.lopticien-rodez.fr