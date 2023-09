Prius 5e génération, bZ4X, véhicules hybrides : l'expertise Toyota à l'honneur ce week-end en concession

Installé dans le Pôle automobile d’Onet-le-Château, la concession Toyota de Rodez connaît plusieurs temps forts cette année avec le retour de l’iconique Prius et l’arrivée du bZ4X, le premier véhicule de la marque 100% électrique. Deux évènements que nous détaillent Sébastien Dalleau, le directeur, et Ferdinand Nianané, l’expert produit Toyota.



Sortie il y a vingt-cinq ans, la Prius, qui avait marqué l’Histoire avec le premier moteur hybride, signe cette année un retour aussi remarqué.

Sébastien Dalleau : La Prius, premier véhicule hybride sorti en 1997, est l’icône de Toyota. Elle incarne un esprit pionnier et les capacités d’innovation de la marque.

Ferdinand Nianané : Cette 5e génération offre les avantages de deux technologies, avec une autonomie 100% électrique jusqu’à 110 kilomètres et le système hybride auto-rechargeable Toyota, une fois la batterie épuisée. Avec une consommation de 4,3 litre/100 kilomètre, elle est très économe. Appréciée pour sa sobriété, comme les 4 précédentes générations, elle affiche en plus aujourd’hui un look plus « sexy ».

Précurseur pour les motorisations hybrides, Toyota a également sorti cette année son premier véhicule 100% électrique, baptisé bZ4X.

S.D. : Ce SUV, qui possède une autonomie de 503 kilomètres, concrétise en effet l’entrée officielle de la marque dans le 100% électrique.

F. N. : C’est un véhicule spacieux, familial, qui bénéficie de l’expérience et de l’expertise Toyota avec une batterie totalement infaillible. Son design typique pose par ailleurs les fondations de la future gamme 100% électrique de Toyota, qui comptera plusieurs modèles.

Comment les clients font-ils leur choix parmi toutes ces nouveautés ?

S.D. : Ferdinand Nianané nous a rejoint il y a un an en qualité d’expert produit, avec pour mission d’apporter au client une expérience plus humaine, et plus personnelle dans le processus de vente. Directement formé par le constructeur, de manière continue, il offre un véritable savoir-faire.

F.N. : Mon rôle est de conseiller les clients sur le produit ou la motorisation adaptée à leurs besoins et leur utilisation. J’interviens avec beaucoup d’empathie et de pédagogie pour détailler les différentes technologies. J’accompagne les essais routiers, lors de moments privilégiés propices à des échanges presque amicaux. C’est aussi moi qui explique les équipements (partie connectée notamment) et le fonctionnement du véhicule lorsqu’il est récupéré par le client ; et j’assure un également un suivi.

S.D. : Toyota est une des rares marques à proposer ce service supplémentaire et c’est ce qui nous distingue de nos concurrents.

F.N. : Je serais d’ailleurs présent samedi et dimanche en concession, aux côté de toute l’équipe, pour présenter aux clients la gamme existante de véhicules hybrides Toyota ainsi que nos deux pépites, la Prius et le bZ4X, à l’occasion des Portes ouvertes.