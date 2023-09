Ent. Chierici - Daniel Moquet : A votre écoute pour aménager vos extérieurs

Avec ses neuf salariés, Christophe Chierici transforme les espaces extérieurs des particuliers en Aveyron depuis 2018. Une activité d’aménagement à Onet-le-Château inscrite dans le réseau Daniel Moquet, qui s’engage en faveur de la préservation de l’environnement.

« Je suis très satisfait du travail de l’entreprise Chierici, les délais et le devis ont été respectés ; les équipes sont professionnelles et travaillent avec passion et esthétisme », se réjouit Monsieur P. à Cruéjouls. A son domicile, une allée ainsi que la plage de piscine ont été transformées par un revêtement réalisé avec des gravillons de marbre aux teintes naturelles, stabilisés par une résine qui le rend perméable à l’eau et à l’air (le fameux Hydrostar de Daniel Moquet). « C’est très confortable, les herbes ne repoussent pas, et ces sols rejetant la chaleur restent praticables pieds nus ! »

Pour l’entreprise de Christophe Chierici, appartenant au réseau Daniel Moquet, l’aménagement des extérieurs (allées, cours, terrasses) est une affaire sérieuse. Cela commence par une écoute appuyée des besoins des clients, un premier rendez-vous qui prend son temps, mené par un gérant passionné par son métier et soucieux de pédagogie. « Nous adaptons vraiment notre conseil, nous expliquons comment nous allons travailler le sol chez le client », détaille Christophe Chierici.

Des sols qui drainent l’eau, un atout phare

Car le savoir-faire de la marque Daniel Moquet, éprouvé depuis 46 ans, se décline sous des formes différentes : sols équipés de systèmes alvéolaires, ou réalisés avec des liants résines et des granulats de type marbre, quartz ou granit. Des sols peuvent aussi être faits en enrobé à froid avec un granulat naturellement bordeaux. Autant d’aménagements qui révolutionnent le confort à la maison : « La marche est facilitée car

les talons ne s’enfoncent pas ; des pentes douces sont réalisées pour les accès PMR, et surtout, tous ces sols sont drainants : les eaux de pluie retrouvent le chemin des nappes phréatiques ! » Un atout incontestable, notamment devant des garages ou autres espaces qui doivent être protégés de l’eau. D’autres produits sont également réalisables, comme la pose de gazons synthétiques ou celle de gabions, des structures métalliques verticales remplies de cailloux pouvant faire office de séparateurs d’espace.

Précurseur en responsabilité environnementale

La préservation de l’environnement fait partie de l’ADN de l’aventure Daniel Moquet depuis les débuts. Une évidence pour celui qui était fils d’agriculteur, aussi attaché au local et au made in France : « Un maximum de produits sont fabriqués en France, sinon en Europe », assure le gérant de l’entreprise castonétoise. Les sols drainants sont de plus en plus plébiscités dans un contexte de sécheresse accrue et de pénurie d’eau.

Cette sensibilité écologique est prise à bras le corps par Christophe Chierici, qui a mis en place des bonnes pratiques de recyclage (métaux, palettes, …) au sein de sa petite entreprise. « En 2020, le réseau a créé un indice d’impact Daniel Moquet pour analyser tout le cycle de vie de nos solutions de revêtement », annonce le gérant. Ambition : devenir l’acteur de référence en matière de responsabilité environnementale dans la filière du paysage d’ici à 2025 !



A. D'Armagnac

L’efficacité des formations Daniel Moquet A 19 ans, Mattéo est déjà en CDI au sein de l’entreprise Chieric, après un bac pro CS Maçonnerie Paysagère, le permis poids lourd en poche. C’est au lycée Fonlabour à Albi (entre autres) que Daniel Moquet a créé sa propre formation, un certificat de spécialisation (CS) en maçonnerie paysagère d’un durée d’un an. Nouveau en septembre, la création d’un CAP Conducteur Routier avec le groupe Aftral, dans cinq pôles en France don’ Sainte-Radegonde en Aveyron.

ENTREPRISE CHIERICI - DANIEL MOQUET 224 avenue de Vabre - 12850 Onet-le-Château

05 65 42 09 94

chierici@daniel-moquet.com

www.daniel-moquet.com

PORTES OUVERTES DE L’ENTREPRISE

23 ET 24 SEPTEMBRE, DE 9H À 18H

VENEZ DÉCOUVRIR NOS PRODUITS !