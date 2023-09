Rechercher l'effet "Waouw" !!!!!!

C'est l'objectif que s'est donnée l'agence Orpi Bourran Immobilier depuis sa création en décembre 2019.

Loin d’être simplement une formule marketing, c'est une philosophie ancrée dans leur ADN depuis le premier jour. L'agence a été fondée par Thomas LACOMBE avec la vision audacieuse de révolutionner l'expérience immobilière, de faire bien plus que simplement répondre aux attentes des clients, mais de les dépasser à chaque étape de leur parcours.



Fondée sur des valeurs fortes telles que le dynamisme, la performance, l'engagement et la confiance, l’agence a connu un fort développement depuis sa création.



Débutant avec une équipe de seulement sept personnes, elle compte aujourd'hui vingt et un collaborateurs, offrant une gamme complète de services, allant de la transaction à la location en passant par la gestion immobilière, pour répondre à une demande grandissante.



Le défi quotidien de la Team Orpi Bourran Immobilier consiste à se démarquer en répondant aux besoins essentiels de chaque client.



Chaque projet immobilier est considéré comme une relation à long terme, où la confiance et la satisfaction du client sont primordiales.



Ses principaux engagements sont les suivants :



- Répondre rapidement à un client : la réactivité est la clé, chaque demande mérite une réponse rapide et adaptée.



- Assurer un suivi régulier : le suivi client est une priorité, chaque étape du processus immobilier doit être transparente et le client doit être toujours informé.



- Proposer des services et des outils pour atteindre les objectifs de vente, achat, gestion et location : l’agence met à disposition une gamme d'outils et de services innovants et différenciants pour aider ses clients à atteindre leurs but.



- Apporter un conseil transparent et bienveillant : la Team Orpi Bourran Immobilier mise sur la clarté et la bienveillance dans ses interactions avec les clients. L’intérêt du client passe toujours en priorité.



- Collaborer dans la bonne humeur. Autant au sein de l’agence qu’avec ses clients, un sourire et un clin d'œil seront toujours privilégiés dans les relations humaines.



La Team Orpi Bourran Immobilier aime faire le parallèle entre son travail et le monde du sport, qui se reflète dans son état d’esprit. À l'instar d'une équipe sportive qui ne se fixe pas de limites, l'agence vise à continuer son évolution et vous encourage à les challenger en leur confiant votre projet immobilier.



Prêts à s'investir pleinement pour répondre aux besoins de leurs clients et à les accompagner dans leur parcours immobilier avec engagement et dévouement, ils vous font une seule promesse : "Mouiller le maillot pour VOUS !



ORPI BOURRAN IMMOBILIER

1 rue de Varsovie

12000 Rodez

05 65 60 60 65

bourranimmobilier@orpi.com