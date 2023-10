Druot Immobilier, la confiance de notre clientèle consolidée par le contexte actuel

Depuis 2010, l’agence Druot Immobilier s’est implantée sur quatre sites dans l’Aveyron : Rodez, Espalion en 2014, Baraqueville en 2016 et Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac en 2019. Rencontre avec son fondateur, Benoît Druot.

Tout le monde parle du contexte immobilier du moment, quelle est la réalité au sein de votre agence ?

Le contexte immobilier amène un constat évident : les petits prix et les biens avec de belles prestations continuent à se vendre au même prix, en revanche les biens de prix intermédiaire se négocient plus qu’avant. La raison évidente est la difficulté pour les acquéreurs d’obtenir un financement dans un contexte où les taux d’intérêts continuent d’augmenter et la prudence, pour partie imposée, aux établissements bancaires. Dans ce contexte, nous restons satisfait car nous continuons à réaliser de nombreuses transactions et constatons davantage de recommandations qu’à l’accoutumé.

A quoi attribuez-vous cette hausse des recommandations au sein de vos établissements?

D’une part, je pense que cela est dû à notre dynamisme. De plus, nous avons toujours privilégié un discours honnête envers notre clientèle, ce qui renforce la confiance sur le long terme. De plus, en période plus difficile, les vendeurs se tournent davantage vers des acteurs de confiance. Nos offres commerciales aident aussi ce mouvement avec notamment les diagnostics techniques offerts en cas de mise en vente via un mandat exclusif.

Quels sont vos derniers mandats sur Rodez?

Nous commercialisons actuellement un magnifique appartement de type 4 de 100m2 avenue Victor Hugo avec ascenseur, cave et garage, l’un des plus beaux emplacements de Rodez mais également, une belle maison rénovée à Cardaillac ainsi qu’une remarquable maison d’architecte dans le Vallon. Et bien sûr de nombreuses autres nouveautés à retrouver sur notre site ! Il y aura aussi de nouveaux services au sein de l’agence mais nous en parlerons ultérieurement.

Benoit Druot

Les agences

Druot Immobilier

Agence de Rodez : 12, avenue Victor-Hugo - 12000 Rodez. Tel : 05 65 687 687

Agence d’Espalion : 15 boulevard Joseph-Poulenc - 12500 Espalion. Tel : 05 65 44 39 46

Agence de Baraqueville : 99, rue de l’Eglise – 12160 Baraqueville. Tel : 05 81 55 93 61

Agence de Saint-Geniez d’Olt : Avenue de Saint-Laurent – 12130 Saint-Geniez d’Olt.

Tel : 06 82 33 01 13

Mail : druot@rodez-immobilier.com

Site internet : www.rodez-immobilier.com