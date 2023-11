+ de 300 outils à vendre tester à la quincaillerie ANGLE

Les 15 et 16 novembre prochain, le camion du géant mondial de l’outillage MILWAUKEE fait escale à la QUINCAILLERIE ANGLES à ONET LE CHATEAU Boulevard des Balquières avant de reprendre sa tournée européenne

AU PROGRAMME



- Présentation produits -

perceuses, visseuses à choc, ponceuses, perforateurs, tronçonneuses, meuleuses, tondeuses, taille haie….



- Démonstrations -

venez essayer et tester + de 300 outils en situation avec les experts Milwaukee.



- Promotions spécifiques -

Offres de reprise

Avantages service



Venez découvrir le village Milwaukee créé à cette occasion, notre magasin de plus de 1000 m2 et les 35 000 références stockées !



Depuis plus de 100 ans, la Quincaillerie Angles accompagne les professionnels du bâtiment et les particuliers et propose des solutions adaptées pour la mise en œuvre de vos projets et travaux à réaliser.



Toute l’équipe technique est heureuse de vous accueillir dans ses locaux et se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00.