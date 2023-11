L’ARENA : un nouveau centre de loisirs immersifs ouvre à La Primaube

A La Primaube, le complexe de Padel Tolosa Rodez, présent depuis le printemps 2022, se transforme en un lieu mêlant sport et loisirs immersifs.



Aux 5 terrains de padel bien connus des sportifs de l’Aveyron s'ajoutent des activités immersives innovantes : deux salles de Quiz Room, la référence du quiz immersif comme sur un plateau TV, une salle de karaoké, deux pistes de fléchettes immersives avec une dizaine de modes de jeu et des caméras qui filment les réactions des joueurs et un espace bar.

Jérome Cauchy, un des associés du projet nous raconte la genèse du projet : “Nous souhaitions créer un nouveau lieu de sport et loisirs immersifs pour le bassin ruthénois à destination des familles, groupes d’ami.e.s et bien sûr des entreprises. L’offre de loisirs immersifs était limitée voire inexistante et nous constatons déjà une adhésion totale au projet, les joueurs sont super contents du concept !”

Déjà plus de 800 joueurs sont venus buzzer à l’Arena dans les salles Quiz Room qui peuvent accueillir jusqu’à 36 joueurs en simultané, dans un véritable décor de plateau TV. Benjamin, le responsable du centre, confirme l’enthousiasme des joueurs concernant cette nouvelle activité : “L’effet “WOUAH” des joueurs quand ils rentrent dans la salle est immédiat, ils sont plongés directement dans cette nouvelle expérience immersive qui dure 1h ou 1h30. Le catalogue de Quiz et Blind Test est très varié donc il est possible de revenir autant de fois que l’on veut et en plus, les joueurs peuvent personnaliser des questions donc c’est parfait pour un team building ou un EVG/EVJF”.

« Les retours des premiers participants sont incroyables », se réjouissent Benjamin, et son équipe composée de Soline, Camille et Mathias, « Les bonnes réponses ne suffisent pas. Pour gagner, il faut aussi faire preuve de stratégie, de rapidité et parfois de coopération. Le dernier peut ainsi rattraper le premier à la toute fin et lui tirer la langue en sortant ! », disent-ils avec malice. Que vous ayez une raquette, un micro, une fléchette ou un buzzer entre les mains, la vocation de L’Arena est en effet invariable : rire et partager de bons moments à plusieurs.

Les loisirs qui viennent compléter l’offre de l’Arena sont tout aussi attractifs :

Une salle de karaoké avec un catalogue de plus de 50.000 chansons disponibles et qui peut accueillir 15 personnes pour des sessions d’une heure, deux pistes de fléchettes immersives et d’un espace bar avec canapé et TV pour les soirs de match.

Tous les ingrédients sont réunis pour que chacun trouve son bonheur ! Pour les entreprises de la région, c’est une aubaine car le combiné padel / loisir permet d’accueillir des groupes de 80 personnes en privatisant le complexe totalement. Une offre traiteur en partenariat avec les Coulisses (une institution à Rodez) et boissons à destination des entreprises est également proposée afin de finir la soirée sur une note gourmande, chère aux Aveyronnais.

Alors ? rêts à buzzer, chanter, et surtout rigoler à L’Arena ?