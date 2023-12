Découvrez le nouveau KIA EV9, disponible dans votre concession KIA à Rodez, KIA EV9 100% électrique

Plateforme modulaire globale électrique (E-GMP)

Avec son long empattement et son architecture parfaitement plate, la plateforme modulaire globale électrique (E-GMP) confère à EV9 une meilleure habitabilité, ainsi que des performances optimisées et une autonomie accrue. Les performances impressionnantes de ses systèmes de direction et de freinage, son habitacle silencieux même à vitesse élevée, et son excellent rayon de braquage contribuent à rehausser le plaisir de conduite.



Des cellules de batterie de quatrième génération ₃

Grâce aux cellules de batterie de quatrième génération, vous pourrez aller aussi loin que la route vous le permettra. EV9 doit son impressionnante autonomie à son pack de batterie de 99,8 kWh, disponible sur les versions à propulsion et à transmission intégrale.

Encore plus d’espace

Grâce au design plat et tout en longueur de la plateforme E-GMP, EV9 offre un vaste espace permettant à tous les passagers de s’installer confortablement et de profiter pleinement de leur trajet. Tous les sièges, notamment les sièges rotatifs ³ ou relaxants disponibles en option sur la deuxième rangée, offrent une assise généreuse permettant à tous les occupants de se détendre, d’échanger et de se déplacer dans le plus grand confort.

Des performances optimisées. Un plaisir encore plus grand.

Nouveau EV9 est conçu pour offrir un plaisir de conduite incomparable. Préparez-vous à vivre une expérience de conduite à la fois silencieuse et équilibrée gage d’une stabilité et d’une souplesse exemplaires. Les pneus ont été optimisés pour réduire le niveau de bruits et vibrations tout en améliorant le comportement du véhicule, contribuant ainsi à rendre l’habitacle plus calme et silencieux que celui d'un véhicule thermique, et ce, quelle que soit la vitesse. Et grâce au design plat de la plateforme E-GMP, vous bénéficierez de tout le confort et de la praticité d’un véhicule à trois rangées, associés à des performances impressionnantes en toutes circonstances.



Propulsion

Associée à la batterie d'une capacité de 99,8 kWh, la motorisation propulsion offre une autonomie jusqu'à 563 km ² en une charge. La recharge ultra rapide de 249 km en seulement 15 min ¹ vous permet d'effectuer de plus long trajets simplement.



4 roues motrices



Le système 4 roues motrices EV9 offre une efficacité optimisée ainsi qu'une adhérence et des performances supérieures.



