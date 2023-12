Full Speed Automation, un atout pour l’industrie 4.0

Full Speed Automation favorise la réindustrialisation du territoire français par l’innovation technologique. Parmi ses soutiens, Bpifrance qui met son réseau à la disposition de l’entreprise.

Co-fondée par Luc Leroy, ancien patron de la branche automatisation du géant automobile Tesla, la start-up Full Speed Automation fait partie des fleurons de La French Fab, la communauté des industriels en mouvement. Elle est à l’origine de la première plateforme de contrôle d'automation sans code (no-code) au monde, baptisée VITESSE. « Avec ce logiciel, nous sommes en mesure de répondre à deux grandes problématiques que rencontrent beaucoup d’industriels », explique Olivier Chevance, directeur des opérations Europe installé à Angers : « d’une part, combler la difficulté à trouver la ressource humaine automaticienne capable de parler autant de langage d’automates qu’il existe de fabricants, et d’autre part, répondre à l’enjeu de rapatrier la production industrielle sur le territoire français, ce qui implique une amélioration de l’outil de production et une plus grande agilité ». En mars 2021, l'entreprise a levé 3,2 M$, notamment auprès du fonds d'amorçage de Xavier Niel.

Apporter une réponse aux problématiques des industriels

Aujourd’hui la start-up compte 19 personnes et poursuit une logique de recrutement pour accompagner le développement de l’entreprise. VITESSE, le logiciel de la start-up, va venir se positionner entre la ligne de production et l’infrastructure informatique de l’entreprise. Son principal atout ? Une approche « agnostique » du matériel, résume Olivier Chevance : « que ce soit du Siemens, Schneider Electric ou autre, le logiciel de Full Speed Automation est capable de lire et d’écrire dans n'importe quel automate pour faciliter sa programmation. Résultat : cela règle en partie la difficulté à recruter les personnes disposant des bonnes compétences et cela redonne aussi la main à l’industriel. » Autre atout non négligeable : un gain de temps pour modifier une ligne de production qui se retrouve divisé par deux.

S’appuyer sur un réseau puissant

Une illustration des capacités de La French Fab à œuvrer en faveur du passage à l’industrie 4.0 pour favoriser la compétitivité de nos industries et la réindustrialisation du territoire français. « Le réseau de Bpifrance et plus particulièrement la French Fab est vraiment précieux car ils ont de la visibilité sur cette fameuse maturité technologique. Ils sont capables de nous mettre en relation avec les bonnes personnes. Notre logiciel s’adresse à des industriels qui ont entamé leur mutation vers l'industrie 4.0, c’est-à-dire la digitalisation de leur outil de production. » En ce qui concerne Full speed automation, le soutien de Bpifrance pourrait à l’avenir prendre aussi une forme financière : « Je suis en train de préparer un dossier pour solliciter une aide financière de Bpifrance en vue d’accélérer le développement de la plateforme. Nous avons développé une nouvelle brique qui permet d’intégrer de l’intelligence artificielle, il nous faut maintenant accélérer pour nous déployer et donc recruter ».