Depuis 2010, l’agence Druot Immobilier s’est implantée sur quatre sites dans l’Aveyron : Rodez, Espalion en 2014, Baraqueville en 2016 et Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac en 2019

Depuis l’ouverture, les activités de location et de gestion immobilière ont connu un développement croissant sur nos quatre agences et notamment durant cette dernière année passée. En 2024, nous avons recruté Noémie Palous à l’agence de Rodez en vue de ce développement.

Aujourd’hui, la gestion locative est gérée par six collaborateurs, répartis dans nos différents sites. A travers cette croissance continue et notre engagement envers nos clients, nous sommes déterminés à continuer d’accompagner et de satisfaire nos clients et futurs clients dans le secteur de la location et de la gestion immobilière de tout type de bien. Nous nous occupons des biens d’habitation aussi bien nus que meublés mais aussi des locaux professionnels et commerciaux.

Afin de récompenser la fidélité de nos clients tout en encourageant une plus grande collaboration avec notre agence, nous avons récemment lancé une offre de parrainage exclusive destinées à nos bailleurs actuels. En recommandant nos services à d’autres propriétaires, nos bailleurs actuels peuvent bénéficier d’avantages exclusifs.

En nous confiant votre bien en gestion, vous bénéficiez alors d'un service complet, de A à Z, assuré par notre agence. Que ce soit la recherche de locataires, la rédaction des baux, la gestion et le suivi efficaces des travaux grâce à notre réseau d’artisans ou encore les états des lieux, notre équipe expérimentée prend en charge tous les aspects de la gestion, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit totale. De plus, avec notre expérience et notre savoir-faire, notre équipe est là pour vous aider à optimiser vos revenus locatifs et mettre en valeur votre bien grâce à divers outils que nous utilisons à cet effet (caméra de visite virtuelle, ou encore des réalisations en 3D).

Pour tout nouveau bien confié en gestion locative au sein de nos agences, nous serons heureux de vous offrir les frais de location pour la première location !

Que vous soyez propriétaire à la recherche d’une gestion réalisée par des professionnels, ou un locataire à la recherche du logement idéal, faites confiance à nos agences Druot Immobilier !

Les agences Druot Immobilier

Agence de Rodez : 12, avenue Victor-Hugo - 12000 Rodez. Tel : 05 65 687 687



Agence d’Espalion : 15 boulevard Joseph-Poulenc - 12500 Espalion. Tel : 05 65 44 39 46



Agence de Baraqueville : 99, rue de l’Eglise – 12160 Baraqueville. Tel : 05 81 55 93 61

Agence de Saint-Geniez d’Olt : Avenue de Saint-Laurent – 12130 Saint-Geniez d’Olt. Tel : 06 82 33 01 13

Mail : druot@rodez-immobilier.com