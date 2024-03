L’Angleterre au départ de Rodez !

Londres, pour des vacances pop !

Partir en séjour linguistique à Londres l’été, c'est s'immerger dans une métropole dynamique et cosmopolite. La ville est fascinante à plus d’un titre : mode, art, cinéma, musique… Ainsi, en plus des innombrables monuments emblématiques (Big Ben, Tower Bridge, etc.), des musées prestigieux comme le British Museum et la National Gallery, Londres regorge d’évènements et d’actualités culturelles qui ne manqueront pas de fasciner nos jeunes vacanciers… Une expérience inoubliable où immersion linguistique et découverte culturelle se conjuguent, offrant aux jeunes l’occasion de travailler leur accent british et leur garantissant de se faire des souvenirs pour la vie !

Londres, Brighton, Ipswich, Rochester, Oxford, Hailsham ou Cambridge : sept destinations captivantes pour plus de vingt séjours au total qui seront disponibles cet été au départ de Rodez.

Des départs depuis la gare routière de juin à août

Pour cette programmation spéciale grandes vacances, tous les départs se feront depuis la gare routière de Rodez afin d’offrir aux jeunes aveyronnais ainsi qu’à leurs parents un maximum de flexibilité. Gros avantage également pour les enfants qui pourront partir entre copains et faire le trajet ensemble.

Des séjours à prix doux pour s'immerger dans la culture britannique

En proposant des départs en bus depuis Rodez, Club Langues & Civilisations s'attache à rendre les séjours linguistiques plus abordables, tout en garantissant la sécurité et le confort des jeunes voyageurs. Une solution pratique pour les parents, qui peuvent ainsi économiser sur les coûts de transport et avoir l'assurance que leurs enfants seront pris en charge dès le départ.

Une aventure inoubliable pour les jeunes

Avec CLC, tout est pris en charge, des cours d'anglais aux activités culturelles et de loisirs, offrant ainsi aux familles une tranquillité d'esprit totale. Les bienfaits de ces séjours sont nombreux : non seulement vos enfants perfectionneront leur anglais grâce à des cours intensifs et une pratique quotidienne, mais surtout grâce à un programme d’activités riche et varié qui sera l’occasion pour eux de vivre des aventures inoubliables en compagnie de leurs amis. Pas le temps de s’ennuyer !

Contactez-nous dès aujourd'hui pour réserver votre séjour linguistique et offrir à votre enfant une expérience inoubliable pour ses vacances d’été.

Coordonnées

CLC – Club Langues & Civilisations

05 65 77 50 21 Rue de la Comtesse Cécile https://www.clc.fr/

sejours@clc.fr 12033 RODEZ Cedex 09 @Club Langues et Civilisations