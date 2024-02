Les bienfaits cachés de la randonnée

Si chacun de nous sait bien que la sédentarité n'est pas sa meilleure alliée, tout le monde n'a pas l'âme d'un marathonien, ni même d'un runner du dimanche. Pour les moins sportifs, la randonnée apparaît alors comme la solution pour se dépenser sans forcer tout en prenant plaisir à être au contact de la nature.

Alors, la marche est-elle un sport comme les autres ? Et tout le monde peut-il s'y

adonner sans danger ? On fait le point…



10 000 pas et des poussières

L' Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment avancé le nombre de 10 000 pas quotidiens pour être en bonne santé. La marche, c'est sûr,est indispensable à notre organisme, et ce à bien des points de vue. Premier bien fait évident:elle permetd'e ntretenir en douceur sa masse musculaire, tout en renforçant le squeletteet les articulations. Lorsqu'on avance en âge, c'est donc l'activité idéale pour combattre les méfaits de l'arthrose etl es douleurs articulaires.



Pour les travailleurs sédentaires, c'est aussi l'occasion de renforcerles muscles du dos et des épaules pour améliorer sa posture. En stimulant la circulation sanguine, la marche améliore le fonctionnement du système cardiovasculaire et diminue le risque de maladie. Enfin, en renforçant la sangle abdominale et en mobilisant les abdos, elle permet d'améliorer le transit intestinal. de la douceur avant tout. Si vous n'avez pas l'habitude de parcourir de longues distances, il est essentiel de commencer en douceur.



Marchez à un rythme qui n'engendre pas d'essoufflement et n'enchaînez pas les kilomètres sans penser au retour. En montagne : redoublez de prudence, partez bien équipé et évitez de vous aventurer seul. N'oubliez jamais que le milieu montagnard est un environnement hostile où les accidents sont fréquents.