Contrôle technique : amende, véhicule immobilisé, fourrière, sécurité… Quels sont les risques si vous roulez sans ?

D’après le baromètre réalisé par 40 Millions d’automobilistes et Autovision, de moins en moins de propriétaires, aux budgets restreints, se rendent dans les centres de contrôle technique. Une prise de risque qui peut coûter très cher.

"De plus en plus de propriétaires de vieux véhicules ne se rendent plus au contrôle technique, s’alarme Pierre Chasseray, délégué général de 40 Millions d’automobilistes" dans Le Parisien. "Par crainte de voir leur voiture immobilisée".

Selon une étude publiée par 40 millions d’automobilistes avec Autovision, un nombre croissant de propriétaires de voitures âgées ne présenteraient plus leur auto au contrôle technique, pourtant obligatoire depuis 1992.

Les résultats de cette enquête démontrent que l’âge moyen des véhicules contrôlés dans le deuxième réseau de centres de l’Hexagone rajeunit : 16,8 ans en 2019 contre 13,4 ans l’année dernière.

Quel est le prix d’un contrôle technique ?

Les prix de plus en plus élevés de l’entretien et de la réparation ne seraient pas étrangers à cette tendance. Ainsi, pour éviter de débourser en moyenne entre 50 et 80 €, rappelle L’argus, de plus en plus d’automobilistes prennent le risque de faire l’impasse sur les 136 points du contrôle technique de leur véhicule et d’en payer aussi le revers de la médaille.

Quelles sont les sanctions en cas de contrôle technique non effectué ?

Mais à quelles sanctions s’exposent-ils ? Ces propriétaires de véhicules qui font dissidence à la loi peuvent écoper d’une amende forfaitaire de 135 € qui peut être minorée à 90 € si l’automobiliste s’en acquitte dans les trois jours ou majorée jusqu’à 750 € s’il tarde trop.

Le véhicule peut aussi être immobilisé par le retrait de la carte grise. Les autorités délivrent alors une fiche de circulation provisoire valable pendant sept jours et permettant au contrevenant d’amener sa voiture jusqu’au centre pour effectuer le contrôle. Si l’automobiliste ne le réalise pas dans le délai imparti, il peut voir son véhicule embarqué direction la fourrière.

Outre l’amende, ne pas effectuer son contrôle technique est surtout une question de sécurité routière. Ce qui "est extrêmement dangereux, pour soi et pour les autres", rappelle Pierre Chassery.