Mascara cocktailing : la nouvelle tendance make-up insolite qui cartonne sur TikTok

(ETX Daily Up) - Etape incontournable de la routine maquillage, l'application du mascara évolue sous l'ère TikTok. Bien trop créatifs pour se contenter de la technique classique, les utilisateurs du réseau social ne jurent plus que par le 'mascara cocktailing'... Cette méthode 'révolutionnaire' consiste à multiplier les couches et les produits pour profiter de cils longs, épais, volumineux, et fournis, tels des faux cils.

Les tendances beauté se suivent sans jamais se ressembler sur TikTok. La preuve avec la dernière en date, le 'mascara cocktailing', qui a généré en quelques semaines seulement plus de deux millions de visionnages. Et il faut reconnaître que les utilisateurs du réseau social chinois se sont révélés ici particulièrement ingénieux, non pas pour la mise en lumière de cette tendance, mais pour être parvenus à rendre virale une inspiration beauté vieille comme le monde - ou au moins comme l'invention du mascara. Et pourtant, les vidéos se multiplient sur le média social pour vanter les mérites de cette astuce infaillible qui permettrait d'obtenir des cils longs, fournis et volumineux.

Deux mascaras valent mieux qu'un

Cette tendance est 'née' d'un constat simple : le mascara parfait n'existe pas. Impossible de trouver, selon le commun des tiktokeurs, un mascara qui permettrait d'avoir des cils à la fois longs et volumineux. Résultat, il fallait mettre au point une technique pour pallier ce manque. Chose faite avec le 'mascara cocktailing' qui permettrait donc d'obtenir le même rendu que des faux cils en un rien de temps - car oui, mettre des faux cils n'est pas chose aisée, et ce même pour les utilisateurs du réseau social chinois.









L'avantage de cette méthode réside dans son accessibilité, mais aussi dans son caractère abordable. Non seulement il est très facile de la reproduire seul devant son miroir, mais elle ne demande pas un budget illimité. Avant de commencer, il faut toutefois faire un peu de shopping, et trouver non pas 'LE' mais 'LES' mascaras parfaits pour optimiser sa routine beauté. On l'aura compris, l'objectif est de se procurer un mascara formulé pour le volume, un mascara formulé pour la longueur, et éventuellement un troisième servant de primer. Une fois les produits réunis, vous n'avez plus qu'à filer dans votre salle de bain pour expérimenter votre nouvelle routine beauté.

Un cocktail de produits

Fond de teint, correcteur, blush, et éventuellement highlighter : votre routine maquillage reste la même jusqu'à l'étape cruciale du mascara. Il s'agit là d'appliquer un primer, un soin pour les cils, ou même un mascara transparent destiné à allonger les cils de façon naturelle, puis de changer de produit et d'opter, par exemple, pour un mascara censé les étoffer et les rendre plus volumineux. Mais ce n'est pas tout. Le 'mascara cocktailing' consiste justement à ajouter une troisième couche, un mascara formulé pour des cils longueur XXL, pour obtenir un regard digne des tapis rouges les plus sophistiqués.

Cette tendance fait déjà un carton sur le réseau social chinois, et va à l'encontre de la tendance au naturel vu et revu depuis la pandémie de Covid-19. Un constat qui n'est pas sans rappeler que trop de matière tue la matière, et qu'il est indispensable de ne pas avoir la main (trop) lourde sur le mascara pour éviter les fameux paquets, voire l'effet regard de panda, et rester le plus naturel possible.