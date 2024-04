Athlétisme : à 86 ans, le Saint-Affricain Serge Cottereau signe la meilleure performance française M85 sur 800 mètres !

Durant ce week-end des 20 et 21 avril, les athlètes ont dû s’adapter pour disputer les épreuves de la première manche du championnat de l’Aveyron d’athlétisme sur piste, à Vabre, à Rodez, dans le vent et le froid.

C’est le lanceur saint-affricain Aurélien Carcenac qui a signé le meilleur résultat du jour avec son jet à 46,71 m au lancer de disque de 2 kg, de niveau Nationale 4. Les perf’des Ruthénois Thomas Hugounenq, 52’’49 sur 400 m, et Max Dumas, 13,71 m au poids de 6 kg, ainsi que celle de la marcheuse de Luc-Primaube Emilie Augé, 17’05’’30 au 3 000 m, sont notamment venus réchauffer la compétition.

Chez les plus jeunes, c’est la sang et or Manon Deleris qui a réalisé le chrono du jour en benjamines avec 3’18’’80 sur 1 000 m, et qui s’est imposée dans le championnat des épreuves combinées avec 1 963 points. Un résultat qui va lui permettre de se situer dans les toutes meilleures de la région Occitanie.