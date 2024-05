"Nous vivons une véritable renaissance" : à Rodez, le restaurant Liens a rouvert ses portes à la Ferme de Bourran

Le premier service a eu lieu ce jeudi 2 mai 2024 dans son nouvel écrin pour aider à l'insertion professionnelle.

Véronique Bras avait le sourire à l’issue du premier service. Ce jeudi 2 mai 2024, pour le déjeuner, le restaurant l’association Liens a retrouvé ses premiers clients, au sein de l’hôtel de la Ferme de Bourran. Après une mise entre parenthèses, depuis l’été 2022 et le départ des haras, l’équipe de l’association Liens a redoublé d’effort pour trouver un lieu à la mesure du projet qu’elle portait.

Trois services, une vingtaine de couverts

"Nous avons eu la chance d’être accueillis dans cet hôtel de la famille Fagegaltier-Rouquier, dans un cadre exceptionnel", se félicite Véronique Bras avec la cheffe Aurélie Cailhol. Nous vivons une véritable renaissance." Le service est désormais assuré les mercredis, jeudis et vendredis midi. Pour une vingtaine de couverts. Aujourd’hui, deux salariés sont en contrat d’insertion. "Mais peut-être que nous pourrons en employer plus dans quelque temps", glisse Véronique Bras.

Savoir-faire et savoir-vivre nécessaires à une insertion professionnelle

Le milieu de la restauration, avec "sa rigueur nécessaire, son exigence, est particulièrement intéressant pour leur permettre d’acquérir des savoir-faire, mais aussi du savoir-vivre nécessaire à une insertion professionnelle. Ce qui est finalement l’objectif de cette expérience qui peut durer jusqu’à quatre mois."

Eloquence, posture, écriture

En parallèle, Djabu et Clément, les deux salariés en insertion, travaillent lors d’ateliers organisés le vendredi "l’éloquence, la posture, l’écriture aussi. Un développement de l’ensemble de leur personne afin de leur donner le plus d’outils possibles pour lever certains freins à l’emploi", détaille Véronique Bras. Pour cela, ils sont également suivis par une conseillère en insertion. Et au total, une dizaine de personnes les accompagnent.

"Se forger une expérience complète"

Et, durant cette expérience au sein du restaurant Liens, les deux salariés en insertion passent aussi bien en cuisine qu’au service. "Ils peuvent ainsi se forger une expérience complète, toucher à tous les aspects de la restauration. C’est très utile pour eux-mêmes s’ils ne souhaitent pas poursuivre dans cette filière. Et ils sont initiés au "bien manger". Cuisiner avec des produits de saison, de préférences locaux", assure Véronique Bras.

Promouvoir une alimentation saine et équilibrée

Dans un même temps, l’association Liens poursuit d’autres objectifs. "Nous travaillons également à la promotion de cette alimentation saine et équilibrée à travers des ateliers à destination des plus jeunes, d’un public de scolaire", raconte Aurélien Caihol. "Nous partageons ensuite un repas, et c’est souvent l’occasion d’échange. Comme en cuisine au restaurant Liens, l’idée est de faire ça sérieusement mais sans pression. Dans le partage."

L’association nourrit d’autres ambitions comme celles d’organiser aussi des événements à l’extérieur de La Ferme de Bourran ; toujours autour où les questions de transitions écologiques et de pratiques alimentaires vertueuses seront au cœur de l’assiette.

Réservation les mercredis, jeudis et vendredis midi au 06 80 17 65 06 ou assos.liens@gmail.com