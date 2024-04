10 000 litres de fioul dans un cours d'eau de Lozère, la Fédération de pêche déconseille de consommer les poissons pris dans la zone

Si la pollution date du jeudi 25 avril, le conseil de la "fédé" lozérienne a été publié ce samedi 27 avril et concerne la pêche dans plusieurs cours d'eau.





Ce jeudi 25 avril vers 10 heures du matin, après une fuite dans une cuve de l'Esat de Civergols, sur la commune de Saint-Chély-d'Apcher (Lozère) près de l'autoroute A75, pas moins de 10 000 litres de fioul se sont déversés dans le Chandaison, un ruisseau se jetant dans la rivière le Chapouillet, qui conflue avec la Rimeize, elle-même affluent de la Truyère.

Selon Midi Libre, les pompiers de Saint-Chély-d’Apcher, du Malzieu, de Langogne et l’équipe de dépollution départementale sont intervenus avec des buvards et des barrages flottants pour limiter la pollution environnementale et la propagation du fioul aux autres cours d'eau, notamment le Chapouillet.

Ne pas consommer les poissons

S'ils ont pu limiter la pollution en aval, une partie du fioul a manifestement atteint le Chapouillet, voire la Rimeize jusqu'uaux limites de la Truyère. Ce samedi 27 avril, relayée par les pompiers de Lozère sur leur page Facebook, la Fédération de pêche de Lozère a recommandé à ses adhérents et aux autres pêcheurs "de remettre à l'eau les poissons capturés et de ne pas les consommer", notamment ceux pêchés "sur le Chandaison, le Chapouillet en aval de Chassignoles et sur la Rimeize entre le moulin de Chambon et sa confluence avec la Truyère".

Elle demande également aux pêcheurs et aux promeneurs se rendant sur la zone affectée par cette potentielle pollution au fioul de la contacter "si vous êtes témoin de mortalités ou d'autres observations".