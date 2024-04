CARTE. Météo : "Des orages parfois violents", vigilance orange activée dans huit départements ce samedi, l’Occitanie touchée

Le temps se dégrade nettement dans le pays, ce samedi 27 avril 2024. La vigilance orange est activée par Météo France.

De 50 à 63 durant la journée de vendredi, le nombre de départements en vigilance jaune baisse ce samedi 27 avril au matin, pour atterrir à 52. Mais, il y a un mais : désormais, huit sont… en orange.

L’Occitanie impactée

Selon le dernier bulletin de Météo France, huit territoires sont désormais placés en vigilance orange. Situés entre la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, ils le sont tous pour les orages. Voici les départements concernés :

Charente

Gironde

Landes

Dordogne

Lot-et-Garonne

Lot

Tarn-et-Garonne

Gers

La vigilance orange sévit en France, ce samedi 27 avril 2024. Météo France - Capture d'écran

52 en jaune, dont l’Aveyron

Si le nombre de territoires en jaune est moins important que vendredi, il reste malgré tout conséquent. Le reste de l’Occitanie est touché, dont l’Aveyron donc, en triple vigilance jaune pour vent, orages et pluie.

Seul un grand quart nord-est, une partie du nord est ainsi que la région PACA et la Corse sont, pour l’heure, épargnés par les phénomènes attendus.

Orages "parfois violents sur le Sud-ouest"

Dans son bulletin, Météo France parle d’une "dépression sur le Golfe de Gascogne qui va générer un épisode pluvio-orageux sur le Sud-ouest cet après-midi et ce soir". Et prévient : "Les orages les plus violents concerneront essentiellement les départements placés en vigilance orange, mais des orages forts sont possibles sur les départements limitrophes".