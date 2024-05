Occitanie : disparue depuis près de 3 jours, Jeanine, 74 ans, a été retrouvée sans vie dans les eaux du port

Elle avait quitté son domicile du Grau-du-Roi dans le Gard dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai.



Jeanine Veglio, 74 ans, avait quitté à pied son domicile du Grau-du-Roi dans le Gard dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai et n'avait plus donné de nouvelles depuis. La gendarmerie du Gard avait lancé un appel à témoins et de nombreux moyens avaient été déployés pour tenter de retrouver la septuagénaire.

Ce vendredi 3 mai dans l'après-midi, le corps de Jeanine Veglio a été retrouvé immergé dans les eaux du port de la ville, au niveau du quai Lapérouse, rapporte France 3.