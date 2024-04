Disparition de Delphine Jubillar : un chien spécialisé en recherche de restes humains, engagé ce jeudi à proximité de fouilles précédentes

De nouvelles fouilles sont en cours ce jeudi 18 avril à Cagnac-les-Mines, dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Ce jeudi 18 avril 2024, de nombreux gendarmes des compagnies d’Albi et de Gaillac sont déployés à Cagnac-les Mines (Tarn) pour aider à une opération de nouvelles fouilles par les enquêteurs de la SR de Toulouse dans le cadre de la disparition de Delphine Jubillar indique La Dépêche du Midi.

Delphine Jubillar, mère de famille de 33 ans, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, du pavillon familial.

Des nouvelles investigations proches de fouilles précédentes

Selon nos confrères, "les recherches se déroulent au niveau du lieu-dit "La Soulié", situé non loin du lac des Homps et du musée-mine de Cagnac-les-Mines. Un lieu où les enquêteurs avaient déjà procédé à des fouilles lors d’opérations en 2022 et 2023".

"Ces nouvelles investigations ont été lancées", rapporte le quotidien, "dans le cadre d’un supplément d’information judiciaire. Les deux juges d’instruction en charge de l’affaire Jubillar, Audrey Assémat et Coralyne Chartier sont sur place".

La Dépêche du midi précisent "qu’elles poursuivent ainsi leur enquête qui avait été bloquée durant deux mois suite à la demande de récusation des juges formulée par les avocats de Cédric Jubillar, l’artisan plaquiste de 36 ans accusé d’avoir tué son épouse".

Un chien spécialisé en recherche de restes humains

Un chien spécialisé en recherche de restes humains est également présent, précise La Dépêche.

Cette opération doit s’achever ce jeudi après-midi.

Cédric Jubillar a été mis en examen, en juin 2021, et aussitôt écroué à l’isolement au centre de détention de Seysses, près de Toulouse. Ce dernier nie toute responsabilité.