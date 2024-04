Disparition de Lina : "Au fond de moi, je me doute bien…", le père de l’adolescente s’exprime pour la première fois

Alors que Lina a disparu depuis sept mois jour pour jour, Olivier, son père, s’est exprimé pour la première fois, ce mardi 23 avril 2024.

Voilà sept mois désormais que Lina n’a plus donné de nouvelles. Ce mardi 23 avril 2024 marque une nouvelle triste étape après ce 23 septembre 2023 depuis lequel les recherches n’ont rien donné pour retrouver l’adolescente. Son papa s’est exprimé pour la première fois, auprès de nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace.

"Forcément, c’est pas simple"

Interrogé sur la façon dont il traverse cette terrible période, Olivier ne le cache pas : "Forcément, c’est pas simple. Je suis toujours en arrêt travail", témoigne le chauffeur routier. "J’ai essayé de reprendre deux fois, mais mon médecin a refusé à cause de mon métier", a-t-il embrayé.

La question de l’espoir

Un mot revient fréquemment : c’est celui de l’espoir. "Le fait de ne pas savoir, ça permet d’en garder, de se dire que peut-être elle est séquestrée quelque part et toujours en vie. Je m’accroche à ça", répond-il, tout en admettant que "plus le temps passe, plus cet espoir s’amenuise. Au fond de moi, je me doute bien que…"

"J’ai toujours été là pour elle"

Olivier est aussi revenu sur ce vendredi où sa fille a dénoncé des faits de viols contre deux hommes majeurs. Il rembobine : "C’était un vendredi. Je suis allé la chercher et quelques jours après on est allé à la gendarmerie pour déposer plainte, avec sa mère. J’ai toujours été là pour elle".

Même si, par moments, les liens ont été compliqués : en témoigne cet épisode de juillet 2022, lorsque Lina apprend qu’une copine ne l’accompagnera pas en balade avec son père. "Elle est montée dans les tours, elle a appelé sa mère et sa mère est venue la récupérer. Ensuite, je ne l’ai plus vue et il n’y a plus eu d’échanges", raconte ce dernier. "J’ai envoyé deux messages en février 2023, mais je n’ai pas eu de réponse."

Celui qui salue le travail d’enquêteurs qui "se donnent à fond avec les moyens qu’ils ont" assure que ses deux auditions "se sont très bien passées", bien que le papa les ait appréhendées "parce que je ne savais pas trop ce qu’ils voulaient savoir ou ce qu’ils voulaient me dire".

"Les ragots qui vont bon train…"

À l’image de Fanny Groll, la maman de Lina, Olivier pointe du doigt les rumeurs qui entourent cette disparition. "Je fais un effort surhumain (NDLR : pour s’exprimer auprès de nos confrères). Je le fais pour couper court à tout ce qui se dit, les ragots qui vont bon train, comme quoi j’étais pas là pour ma fille."